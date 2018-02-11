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СК возбудил уголовное дело по факту крушения АН-148 в Подмосковье

Происшествия

На борту самолета находился 71 человек

СК возбудил уголовное дело по факту крушения АН-148 в Подмосковье
Иллюстрация: Sledcom.ru
Следственный комитет России

Красногорск, 11 февраля 2018, 15:52 — REGNUM  Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения пассажирского самолета АН-148 «Саратовских авиалиний», который разбился сегодня, 11 февраля, в Раменском районе Московской области. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет АН-148 «Саратовских авиалиний», который выполнял рейс из Москвы в Орск (Оренбургская область), упал в Раменском районе Московской области в поле рядом с деревней Аргуново.

Самолет вылетел из аэропорта «Домодедово», провел в воздухе чуть более двух минут, а затем исчез с экранов радаров. Обломки самолета найдены в поле рядом с деревней Аргуново Раменского района Московской области.

О судьбе экипажа и пассажиров пока ничего не известно. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

По данным источников в экстренных службах, шансов выжить у них практически не было.

На место падения самолета направляются бригады спасателей.

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Крушение АН-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье

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