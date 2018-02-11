Москва, 11 февраля, 2018, 17:44 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил создать специальную комиссию по расследованию авиакатастрофы пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Kremin.ru Президент России Владимир Путин

«Президент поручил правительству создать специальную комиссию для установления причин авиакатастрофы, — говорится в сообщении. — Глава государства также дал поручение соответствующим ведомствам по проведению необходимых поисковых работ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 февраля 2018 г. в Раменском районе Подмосковья потерпел крушение пассажирский самолет АН-148 «Саратовских авиалиний», направлявшийся из Москвы в Орск (Оренбургская область).

Трагедия произошла рядом с деревней Аргуново. На борту находились 71 человек — 65 пассажиров и 6 членов экипажа. По предварительным данным, в результате инцидента никто не выжил.

По факту крушения самолета было возбуждено уголовное дело.

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