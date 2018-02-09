Москва, 9 февраля, 2018, 07:55 — ИА Регнум. Правительство РФ адресно распределило субсидии на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в регионах России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

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Субсидий распределены 22 субъектам РФ на софинансирование капитальных вложений в 24 объекта здравоохранения.

Средства выделены в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения».

Всего объектам здравоохранения в регионах России будет выделено 27 млрд 977 млн рублей.

В 2018 году объём субсидий составит 16 млрд 414,3 млн рублей, в 2019 году — 8 млрд 392,5 млн рублей, в 2020 году — 3 млрд 167,5 млн рублей.

Решение, принятое правительством РФ, позволит обеспечить в 2018—2020 годах строительство и реконструкцию медицинских организаций в регионах.

Минздраву РФ поручено обеспечить заключение соглашений с высшими исполнительными органами госвласти соответствующих субъектов РФ о предоставлении субсидий до 15 февраля 2018 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что во многих случаях сокращение сети медицинских учреждений является недопустимым и необоснованным. «Нужно, прежде всего, увеличивать финансирование. И оно будет увеличено».

«В 2017 году у нас 3,8% от ВВП. В 2018 году, по данным Минфина, у нас 4,1% от ВВП на совокупные расходы по медицине», — заявил президент.

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