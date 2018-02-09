Москва, 9 февраля, 2018, 07:41 — ИА Регнум. Форма бюллетеня для голосования на выборах президента России в 2018 году утверждена Центральной избирательной комиссией (ЦИК). В списке — восемь фамилий кандидатов, расположенных в алфавитном порядке, сообщила 8 февраля председатель ЦИК Элла Памфилова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

Бюллетень будет содержать в верхней части инструкцию по заполнению, а по каждому из кандидатов в списке будет представлена краткая информация: год рождения, место жительства и работы, должность, а также субъект выдвижения. Таким образом, расположение имен будет выглядеть следующим образом:

Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»);

Павел Грудинин (КПРФ);

Владимир Жириновский (ЛДПР);

Владимир Путин (самовыдвиженец);

Ксения Собчак («Гражданская инициатива»);

Максим Сурайкин («Коммунисты России»);

Борис Титов (Партия Роста);

Григорий Явлинский («Яблоко»).

Для подготовки бюллетеней, утвержденная форма направлена в избирательные комиссии субъектов РФ. Всего сотрудниками избиркомов в срок до 7 марта будет напечатано более 111,4 млн экземпляров бюллетеней. Часть из них будет подготовлена для досрочного голосования к 25 февраля. Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители России смогут проголосовать, находясь в день выборов за границей. Для этой цели в 145 странах мира будет организована работа 370 избирательных участков.

Читайте также: Туристы из России смогут голосовать в 145 странах мира

На этой неделе стало известно, что более 26 тысяч жителей России планируют воспользоваться правом проголосовать на другом участке, а не по месту регистрации. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

«У нас заявления из всех 85 субъектов РФ — 266 тысяч 418 заявлений сегодня на 9:30 утра. Причем, как всегда, портал госуслуг лидирует — почти 150 тысяч заявлений, и МФЦ — 81 тысяча», — сказал Булаев 8 февраля.

Читайте также: ЦИК определил окончательное число кандидатов на выборы-2018

Добавим также, что в 10 субъектах РФ бюллетени будут содержать информацию на двух языках — на русском и национальном языке, который утвержден в данных субъектах в качестве второго государственного.

По данным ЦИК на 1 января 2018 года, принять участие в выборах смогут 110 млн 868 тысяч жителей России, включая 1,88 млн человек, находящихся за границей. Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.