Москва, 9 февраля, 2018, 07:38 — ИА Регнум. Торги по нефти завершились 8 февраля снижением. Падение нефтяных котировок продолжилось на фоне укрепления доллара и обвала мировых фондовых индексов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Баррель Brent подешевел до $64,08. Падение цен ускорилось в 7 февраля после пробоя зоны поддержки $67,20-$67,60.

Трейдеры сокращали длинные позиции после многомесячного ралли с $44,51 до $71,25.

Техническая картина на дневном периоде не вызывает оптимизма. Цена достигла очередного уровня поддержки.

Если уровень $64 не устоит, значит? черное золото пойдет ниже к 60,90.

Напомним, 8 февраля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 1,06%, до $64,81 за баррель, WTI — на 0,91%, до $60,94 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в апреле 2018 года на СПбМТСБ составляет $62,72 за баррель.

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