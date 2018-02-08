Нефть подкосили успехи США

Москва, , 15:31 — REGNUM Цены на нефть 7 февраля снизились из-за роста добычи сырья в США, объём которого за прошедшую неделю вырос до исторического максимума, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик ООО «Удаленная торговля» Дмитрий Ковалев.

«7 февраля вечером Информационное агентство энергетики (EIA), опубликовало данные о добыче нефти в США. Показатель вырос до 10,25 млн. баррелей в сутки, что превысило установленный в 1970 году рекорд», — отметил эксперт.

Выросли также и запасы нефти. По данным EIA, цифра увеличилась на 1,90 млн баррелей. Еще одним негативным фактором снижения цен на нефть выступили увеличившиеся показатели запасов бензина и дистиллятов.

«Инвесторы занервничали. Успехи по добыче США могут пустить под откос все достижения ОПЕК по сдерживанию баланса спроса и предложения на нефтяном рынке», — полагает Ковалев.

Ранее страны ОПЕК приняли общее решение по сокращению добычи черного золота на 1,8 барреля в сутки, в настоящее время данное решение продлено до конца 2018 года.

«Несмотря на это вполне вероятно снижение цены до 55 долларов США за баррель в среднесрочной перспективе. Однако ближайший уровень поддержки расположен вблизи уровня $63,50−64 за баррель», — считает эксперт.

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