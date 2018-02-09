Москва, 9 февраля, 2018, 07:20 — ИА Регнум. В России появятся еще три территории опережающего развития (ТОР) — две в Челябинской области и одна в Красноярском крае. Соответствующее постановление подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

Анашкин Сергей ИА Красная Весна Экономика России

В Челябинской области будут созданы ТОР «Снежинск» и «Озёрск».

Создание ТОР «Снежинск» обеспечит привлечение около 5 млрд рублей инвестиций. Будет создано более 900 рабочих мест.

Налоговые поступления в составят около 3,3 млрд рублей.

Создание ТОР «Озёрск» обеспечит привлечение более 8,5 млрд рублей инвестиций. В результате реализации 29 инвестпроектов будет создано более 1000 рабочих мест.

Налоговые поступления в составят около 2,7 млрд рублей.

В Красноярском крае будет создана ТОР «Железногорск».

Создание ТОР «Железногорск» обеспечит привлечение 10 млрд рублей инвестиций. Будет создано около 1300 рабочих мест.

Налоговые поступления в бюджет составят около 20,4 млрд рублей.

Определены границы трёх ТОРов, виды экономической деятельности, при которых на территории действует особый правовой режим предпринимательской деятельности.

Согласно постановлению, в ТОРах будет применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная правом Евразийского экономического союза.

Создание ТОРов «Снежинск», «Озёрск» и «Железногорск» будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию ЗАТО.

Кроме того, это позволит эффективно развиваться гражданским производствам на основе инновационных разработок предприятий атомной отрасли.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце января правительством РФ было принято решение о расширении границ трёх территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР).

Так, расширены границы территориий ТОР «Комсомольск» (Хабаровский край). «Приамурская» (Амурская область) и «Южная Якутия» (Республики Саха (Якутия).

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