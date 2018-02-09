Белград, 9 февраля, 2018, 06:17 — ИА Регнум. Граждане Сербии должны принять решение о будущем страны, сказав, видят ли они её в составе Европейского союза. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции по итогам переговоров с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом в Белграде.

Флаг Сербии

По словам сербского лидера, жители страны должны решить, готовы ли они «заплатить определённую цену» за членство в Европейском союзе, или предпочитают «оставаться там, где есть сейчас». «Я не буду скрывать и в любом случае скажу, что я считаю лучшим для страны, но пусть граждане скажут, считают ли они это справедливым или нет, и мы будем уважать это решение», — заявил Вучич.

Он отметил, что препятствия, стоящие перед Сербией на пути в ЕС — «высокие, как Гималаи». «Однако мы не будем первыми, кто поднялся на Эверест», — сказал он.

Самой сложной проблемой для Сербии Александр Вучич назвал вопрос Косово и Метохии. Он подчеркнул, что речь идёт о тысячах квадратных километров территории и судьбе людей, проживающих на ней. При этом президент в очередной раз заявил, что «Сербия не может потерять всё, чтобы кто-то всё получил». По его словам, решение должно стать результатом компромисса, в котором «и одним, и другим придётся потерять, чтобы быть довольными».

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Ещё одной трудной задачей, которую Сербии предстоит решить ради членства в ЕС, Вучич назвал демаркацию границы с Боснией и Герцеговиной и Хорватией. «В Сараево у нас были идеи, однако боснийцы захотели по-другому. Мы приняли эти идеи, но в итоге услышали: «Мы теперь не хотим даже так, как хотим», — рассказал он.

В том, что касается сербско-хорватской границы, у сторон остаются четыре спорных момента, отметил Вучич, однако, по его словам, дискуссии с Загребом по данной проблеме «лучше даже не комментировать».

Другим существенным обстоятельством Александр Вучич назвал необходимость, в случае интеграции в Евросоюз, приведения Белградом своей внешней политики в соответствие с политикой ЕС, что предполагает и санкции в отношении третьих стран. Он подчеркнул, что тема санкций выходит за первоначально заданные рамки переговоров, однако давление на Сербию со стороны Запада из-за её отношений с Россией продолжает нарастать.

Президент Сербии коротко прокомментировал представленную на днях Стратегию расширения ЕС на страны Западных Балкан. По его словам, документ требует подробного анализа, и на это потребуется на один день.

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Вучич отметил, что обозначенная в стратегии перспектива принятия Сербии и Черногории в Евросоюз к 2025 году «не означает никаких гарантий, но это очень важно для сербских граждан в качестве стимула» и указывает на то, что определённые значимые этапы на пути к членству в объединении республикой уже пройдены.

По его мнению, из всех претендентов на членство в ЕС в регионе перед Сербией стоят наиболее сложные задачи, в то же время никто не позволит республике «импортировать любую из своих проблем в Евросоюз».

«Настало время сказать, готовы ли мы рассчитываться за ошибки прошлого и решать проблемы, которые не решал никто десятилетиями до нас. Как народ мы должны понять, что мы будем делать дальше — смело принимать решения или продолжать жаловаться всему миру», — заключил Вучич.