Вашингтон, 9 февраля, 2018, 04:29 — ИА Регнум. Российско-американские отношения являются сложными, и у США есть свое видение на этот счет: Вашингтон ждет помощи от России по Северной Корее и намерен давить на Москву в отношении Сирии, сообщила журналистам официальный представитель американского госдепартамента Хезер Науэрт.

Флаг США

Науэрт оценила российско-американские отношения как «сложные» и «многокомпонентные». При этом она сослалась на своего шефа — госсекретаря США Рекса Тиллерсона, в 2017 году оценившего их как «находящиеся на низком уровне».

Представитель американского внешнеполитического ведомства заявила, что Вашингтон хочет «заново отстроить эти отношения», поскольку заинтересован в помощи по Северной Корее. Тем более что Москва «подписалась под четырьмя успешными резолюциями СБ ООН».

«Нам нужно от России больше помощи по Северной Корее в вопросе денуклеаризации», — заявила Науэрт.

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Американка также упомянула сирийский вопрос, в котором, как считают в Вашингтоне, Россия и США успешно создали «зоны безопасности на юго-западе Сирии, где режим прекращения огня сохраняется с июля прошлого года». Но у Вашингтона свои цели в Сирии:

«Мы там, чтобы помочь людям. Мы продолжим оказывать давление на российское правительство, чтобы оно поступало правильно».

Науэрт упомянула в этой связи ситуацию с «применением» химического оружия. Она в очередной раз обвинила Москву в потворстве Дамаску, который якобы отравляет своих сограждан химическими веществами — причем «с дозволения РФ».

«Позвольте напомнить, что шесть раз за последние 30 дней химическое оружие в той или иной форме применялось против сирийского народа», — заявила Науэрт.

Представитель госдепа призвала Москву поддержать продление мандата нового механизма по расследованию химатак в САР.

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Отметим, что госдеп в очередной раз бездоказательно транслирует обвинения Дамаска в применении химического оружия, за которое, по новой версии Вашингтона, в конце января озвученной Тиллерсоном, должна отвечать Москва.