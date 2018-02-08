Санкт-Петербург, 8 февраля, 2018, 15:48 — ИА Регнум. В эфире федеральных телеканалов в прайм-тайм необходимо в обязательном порядке показывать научные программы. Соответствующую федеральную инициативу предложил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Единой России» Александр Тетердинко, передает 8 февраля корреспондент ИА REGNUM.

«Единая Россия» Александр Тетердинко

Согласно документу, предлагается выделить под научные программы 120 минут эфирного времени в неделю. По задумке автора, время должно предоставляться бесплатно по будням с 18:00 до 23:00 и с 14:00 до 23:00 по выходным.

Контент должны составлять передачи, которые направлены «на распространение научных знаний и повышение престижа науки, созданные при поддержке и участии Российской академии наук».

Тетердинко обеспокоен широким распространением лженаучных сведений, в том числе в общероссийских СМИ, которое он наблюдает в последние годы. Депутат подразумевает астрологию, экстрасенсорику, уфологию, парапсихологию, хиромантию, оккультизм, ВИЧ-диссидентство (отрицание существования этой болезни) и другое.

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По мнению депутата, всё это во многом связано и со сворачиванием распространения научно-популярных программ на крупных телеканалах.

«Вместе с тем в современном мире, где происходит непрерывное развитие науки и техники, задача донесения до общества информации о новейших научных достижениях крайне важна. Популяризация науки — важнейшая государственная задача. В связи с этим представляется необходимым преодолеть кризис научно-популярного телевидения и предусмотреть законодательные механизмы, направленные на возрождение научно-популярных программ на отечественном экране», — считает автор инициативы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») предложил установить уголовную ответственность за незаконное занятие народной медициной и осуществление оккультно-магической деятельности, однако не нашел поддержки даже у своей фракции.