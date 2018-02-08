Москва, 8 февраля, 2018, 10:38 — ИА Регнум. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и другие военачальники простились с лётчиком Романом Филиповым, погибшим в Сирии. Траурная церемония прошла 8 февраля на военном аэродроме «Чкаловский» в Московской области.

Минобороны России ВКС РФ в Сирии

После того как гвардии-майору Филипову были отданы воинские почести, военно-транспортный самолёт Ил-76 с его телом на борту вылетел в Воронеж.

«Майор Филипов с честью выполнил свой воинский долг, сохранил верность присяге, принёс себя в жертву в борьбе с врагом и тем самым поставил себя в первый ряд лучших защитников Отечества», — подчеркнул на церемонии прощания заместитель министра обороны Николай Панков.

В свою очередь бывший главком Военно-воздушных сил РФ генерал армии Владимир Михайлов отметил, что подвиг российского военного летчика буквально потряс людей в России и за ее пределами.

«Долг перед Родиной, который выполнил Роман Филипов, заслуживает огромного уважения. Мы говорим иногда: «Герои не умирают, герои живут вечно». И Роман будет жить среди нас», — сказал Михайлов.

Напомним, штурмовик Су-25 ВКС РФ, выполнявший разведку местности в сирийской провинции Идлиб, был сбит 3 февраля. Военный пилот успел катапультироваться, однако, попав в окружение террористов, отстреливался и предпочёл погибнуть, подорвав себя гранатой.

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Лётчику гвардии майору Роману Филипову было присвоено звание Героя России (посмертно).