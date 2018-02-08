Москва, 8 февраля, 2018, 09:36 — ИА Регнум. Падение котировок нефти с локальных максимумов выше 70, достигнутых в конце января, набирает обороты. Нефть марки Brent обновила минимум 2018 года, вплотную приблизившись к ключевой отметке 65, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

skeeze Нефть

«Предлогом для дальнейшего выхода из длинных позиций по нефти, которая еще недавно «красовалась» на трёхлетних максимумах, послужили очередные медвежьи сигналы из Штатов. Помимо роста запасов, который никого не удивил, нефтетрейтеды обратили внимание на увеличение добычи на 3,3%, до нового рекордного максимума», — пояснил эксперт.

Свежие цифры напомнили рынку об угрозе, которую представляют сланцевые компании США для усилий стран ОПЕК. К тому же Exxon и многие другие производители грозятся внушительно увеличить инвестиции и производство энергоносителей на сланцевых месторождениях, что только подогревает интерес к продажам Brent.

«Минэнерго США не скромничает в своих оценках, повысив прогнозы по добыче в стране на текущий и следующий годы. Так что разговоры о том, что Штаты могут вытеснить Россию и Саудовскую Аравию с пьедестала и завладеть титулом крупнейшего в мире производителя, превратятся в реальность уже в обозримом будущем», — полагает эксперт.

Еще один негативный фактор для нефти сейчас тоже исходит от Штатов, и это укрепление доллара. Текущую динамику нельзя назвать переходом к полноценному восстановлению, но валюта явно выглядит бодрее и устойчивее.

По его мнению, учитывая, что недавний подъем котировок черного золота был во многом обязан слабости американской валюты, ее дальнейшее укрепление способно усугубить картину по Brent.

«При этом с технической точки зрения котировки подошли к важному барьеру $65. Если у быков не хватит духу выкупить актив в районе этой отметки, то следующей целью продавцов станет уровень $64, который в начале ноября неоднократно выступал в роли сопротивления», — считает эксперт.

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