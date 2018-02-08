Нефть может обвалиться до $64

Москва, , 07:59 — REGNUM Торги по нефти завершились 7 февраля снижением. Нефть подешевела на фоне общего укрепления доллара, роста доходности американских облигаций, а также увеличения запасов нефти, нефтепродуктов и добычи, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Минэнерго США сообщило, что на неделе 27 января — 2 февраля запасы сырой нефти увеличились на 1,895 млн, до 420,254 млн баррелей (прогноз был +3,150 млн баррелей).

Запасы бензина выросли на 3,4 млн до 245,5 млн баррелей (прогноз был +0,5 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 3,9 млн, до 141,8 млн баррелей (прогноз был — 1,2 млн баррелей).

Добыча нефти в США по итогам недели выросла на 332 тыс., до 10,251 млн баррелей в сутки.

Сегодня, 8 февраля, баррель Brent стоит $65,41 (-0,3%). На фоне укрепления доллара и разочаровывающихся данных трейдеры по ней закрывают длинные позиции.

Ближайшая поддержка находится на уровне $64. При снижении цены ниже указанного уровня падение ускорится до $60,90.

Напомним, 7 февраля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 2,01%, до $65,51 за баррель, WTI — на 2,47%, до $63,11 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в апреле 2018 года на СПбМТСБ составляет $64,50 за баррель.

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