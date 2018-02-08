Москва, 8 февраля, 2018, 08:51 — ИА Регнум. В Госдуму РФ внесен законопроект об установлении на территории России «летнего времени». Автор инициативы — парламентарий от Челябинской области Андрей Барышев («Единая Россия»).

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Депутат предлагает установить «московское время» равным национальной шкале времени РФ. Таким образом, оно будет отличаться от всемирного координированного времени на четыре часа (UTC+4).

Возврат к «летнему времени» позволит рационально использовать светлое время суток поздней весной, летом и ранней осенью. Речь идет не только об экономии ресурсов, но и об укреплении здоровья жителей страны, отмечает автор документа.

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С 2011 года в России установлено так называемое «зимнее время». Столица, центральные регионы Европейской части России и Урал живут по времени, которое отстает от поясного на один час. В летне-осенний период это негативно отражается на здоровье жителей перечисленных регионов, говорится в пояснении к законопроекту.

Расчеты специалистов МГУ показывают, что из-за «летнего времени» люди лишаются почти 200 световых часов ежегодно. Более позднее пробуждение организма негативно влияет на нервную систему организма и его способность сопротивляться недугам.

В период с 2014 по 2018 год в России выросла смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, выросло количество вызовов скорой помощи, дорожных аварий и травм, отмечено в пояснительной записке.

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