80% жителей России против сезонного перевода часов

Москва, , 09:26 — REGNUM В 2014 году в России был отменен сезонный перевод часов на «зимнее» и «летнее» время. Сейчас снова обсуждается вопрос о целесообразности сезонного перевода часов. 73% опрошенных считают, что не нужно возвращаться к этому вопросу. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Последние три года большая часть России постоянно живет по «зимнему» времени, а некоторые регионы — по «летнему». Члены семей 81% респондентов не испытывают какие-либо неудобства из-за отмены перевода часов.

Между тем, вернуться к вопросу перевода времени на зимнее и летнее время хотели бы 17% граждан РФ, чаще других — молодые (по 24% в младших возрастных группах) и жители Приволжского федерального округа (25%).

Среди неудобств, которые люди испытывают при нынешнем часовом режиме, чаще всего говорится о том, что «больше времени приходится проводить в темноте, без солнечного света», «ухудшается самочувствие, здоровье, сбиваются биологические ритмы» и «труднее вставать по утрам».

В принципе, 15% российских граждан предпочли бы переводить время два раза в год (молодые и жители Приволжского округа дают этот ответ чаще остальных). 80% респондентов не хотели бы менять установившийся порядок и предпочитают жить по постоянному времени.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 5 ноября 2017 ноября в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, ночь на 26 октября 2014 года стрелки часов на всей территории России были переведены на час назад. В дальнейшем сезонный перевод стрелок перестал осуществляться.

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