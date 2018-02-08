Москва, 8 февраля, 2018, 08:49 — ИА Регнум. Сегодня, 8 февраля, в Московском регионе погода будет облачной с прояснениями. По данным Гидрометцентра, температура воздуха днём составит минус 6−8 градусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Мороз

Читайте также: Облачную и морозную погоду обещают москвичам синоптики

Местами в первой половине дня преимущественно в западных районах области ожидается небольшой снег. В столице существенных осадков не прогнозируется, а столбик термометров не поднимется выше минус 5 градусов.

Ветер юго-восточный, 3−8 м/с. Атмосферное давление к вечеру немного понизится до 757 мм ртутного столба.

Ранее по теме: Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за эту зиму

Как сообщало ИА REGNUM, ночь на 6 февраля в Москве стала самой холодной с начала зимы. Температура в тёмное время суток упала до отметки в — 16,2 °C. А в ночь на 5 февраля термометры показывали — 13,1 °C.