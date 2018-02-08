Москва, 8 февраля, 2018, 08:18 — ИА Регнум. Московский парк «Зарядье» победил в крупном международном конкурсе InAVation Awards-2018. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей официальной странице в Twitter.

Mos.ru Парк «Зарядье». Москва

Собянин отметил, что конкурс InAVationAwards-2018 — это высшая профессиональная премия в сфере аудиовизуальных технологий.

«Жюри оценило работу сотрудников парка по привлечению посетителей, в частности, аттракционы «Полет» и «Машина времени», — уточнил он.

Свои проекты в категории Visitor Attraction международного конкурса InAVation Awards 2018 представили девять стран, в том числе Великобритания, Германия и США.

Всего на конкурс было подано более 300 заявок со всего мира.

Церемония вручения наград состоялась 6 февраля в рамках ежегодной выставки ISE 2018 в Амстердаме.

Читайте также: Карта «Тройка» позволит посещать мероприятия в «Зарядье» со скидкой

Как сообщало ИА REGNUM, московские мегапроекты — парк «Зарядье» и спорткомплекс «Лужники» — стали номинантами крупного международного конкурса недвижимости и инвестиционных проектов MIPIM Awards 2018.

Парк «Зарядье» представлен в номинации «Лучший проект урбанистической регенерации». Авторами концепции парка стали Сергей Кузнецов и международный консорциум во главе с американским бюро Diller Scofidio + Renfro.

Напомним, парк «Зарядье» открыли в День города 9 сентября 2017 года. «Зарядье» стал первым новым парком в границах Бульварного кольца за последние 200 лет. Строительство «Зарядья» обошлось бюджету города в 14 млрд рублей.

InAVation Awards — профессиональная премия, жюри которой отмечает лучшие проекты в области AV-технологий. Конкурс призван стимулировать дальнейшее развитие хай-тек-отрасли в странах Европы, на Ближнем Востоке и в Африке. Он проводится с 2007 года.

Читайте также: «Лужники» и «Зарядье» номинированы на престижную премию MIPIM Awards