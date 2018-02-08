Оренбург, 8 февраля, 2018, 08:10 — ИА Регнум. В Оренбургской области пресечены две попытки ввоза на территорию России крупной партии мандаринов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора 8 февраля, груз следовал из Казахстана.

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В четырёх фурах находилось 80 тонн мандаринов происхождением из Исламской Республики Пакистан. Однако при проверке выяснилось, что сведения, содержащиеся в фитосанитарных сертификатах, не соответствуют информации в транспортных документах. Вся партия была возвращена поставщику.

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Однако уже на следующий день, 6 февраля, этот же груз в том же объёме — 80 тонн — снова пытались переправить теми же транспортными средствами, но уже в сопровождении других фитосанитарных сертификатов и международных перевозочных документах, выданных Казахстаном.

«И в этот раз попытка ввоза продукции через пункт пропуска «Светлый» Светлинского района стала неудачной», — отметили в ведомстве.

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И снова подвели документы. Выданные фитосанитарные сертификаты были не полностью оформлены, поэтому признаны недействительными. Весь товар снова был возвращён в Казахстан.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 2018 года в Оренбургской области был пресечён незаконный ввоз подкарантинного груза — свежих яблок из Польши. Груз везли из Казахстана для последующей реализации в Белоруссии. 20 тонн товара были изъяты и уничтожены на специальном полигоне.