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В Оренбуржье выявлено 27,7 тонны контрабандного топлива

Экономика
Вместо топлива, указанного в сопроводительных документах, в цистернах перевозился бензин марки АИ-95

Оренбург, 13 февраля 2017, 09:27 — REGNUM  В Оренбуржье возбуждено уголовное дело по факту контрабанды из Казахстана 36 тыс. 726 литров бензина рыночной стоимостью свыше 1,25 млн рублей. Бензин марки АИ-95 перевозился под видом дизтоплива и бензина марки АИ-92, сообщила корреспонденту ИА REGNUM главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Оренбургской таможни Ирина Старостина.

В июле 2016 года возле международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Орск» был выявлен грузовой автомобиль с прицепом-цистерной, прибывший на территорию Российской Федерации из Казахстана. Согласно представленным водителем товаросопроводительным документам, в цистерне перевозилось дизельное топливо. Однако экспертиза образцов нефтепродукта показала, что в прицепе находится бензин АИ-95 (экологический класс К3).

Месяц спустя, в августе 2016 года, также на МАПП «Орск» остановлен еще один грузовик-автоцистерна, в котором согласно предъявленным товаросопроводительным документам в Россию ввозился бензин АИ-92 (класс 3).

В ходе экспертизы нефтепродукта из второй цистерны установлено, что бензин из обеих выявленных партий идентичен, пробы товара имеют сходные составы и физико-химические характеристики.

Напомним, в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 13 сентября 2012 года № 923 нефтепродукты, в том числе бензин, отнесены к стратегически важным ресурсам.

Стоит отметить, летом 2016 года транзитом через Оренбургскую область в Россию пытались ввезти 78 тыс. контрабандного топлива. По словам экспертов, открытые границы и низкая цена стимулировали «серый» экспорт. В конце лета дизтопливо в Казахстане значительно подорожало. Причиной стал большой спрос на дешевое топливо со стороны соседних субъектов.

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Добавим, за 11 месяцев 2016 года Оренбургской таможней возбуждено 25 уголовных дел (в 2015 году — 17). Из них при активном взаимодействии с Пограничным управлением ФСБ России по Оренбургской области было возбуждено восемь уголовных дел по фактам незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации из Казахстана стратегически важных товаров, водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу. Кроме того, возбуждено 762 дела об административных правонарушениях, сумма назначенных наказаний составила 165 млн рублей.

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Контрабанда и борьба с ней
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