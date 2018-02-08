Якутск, 8 февраля, 2018, 07:08 — ИА Регнум. Почти все регионы Дальнего Востока в 2017 году наращивали объёмы кредитов, в результате чего их сумма выросла со 149,5 до 158,8 млрд рублей — на 9,3 млрд. Больше всех отличились Якутия и Хабаровский край, за год увеличив суммы своих долговых обязательств на 6,9 и 5,1 млрд рублей соответственно, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на свежие данные Минфина РФ.

Selfcreation.ru Долги

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Самый большой размер займов по-прежнему у Якутии, к 1 января 2018 года он достиг уже 51,8 млрд рублей. Хабаровский край занял по этому показателю второе место в ДФО с результатом 41,1 млрд рублей долгов. Далее следует Амурская область, которая, кстати, частично раздала долги, освободившись от 2,9 млрд рублей кредитов. Тем не менее регион по-прежнему должен банкам и государству 27,7 млрд рублей, и положение его, несмотря на третье место, самое сложное: размер займов вплотную приблизился к годовому объёму доходов.

Наращивали долги в 2017-м Магаданская область (с 12,1 до 13,3 млрд рублей), Еврейская автономия (с 4,9 до 5,2 млрд) и Камчатка (с 3,3 до 4,6 млрд).

Снизили объёмы своих кредитных обязательств Чукотка (с 11,3 до 10,7 млрд) и Приморье (с 6,2 до 4,4 млрд). И по-прежнему без долгов Сахалин.

Интересна доля банковских кредитов в общем объёме долгов дальневосточных регионов. Лидер здесь — Хабаровский край, который должен кредитным организациям 28,3 млрд рублей (за год эта сумма уменьшилась на полмиллиарда). Амурская область задолжала банкам 9,1 млрд, Якутия — 7,9 млрд. При этом если Приамурье в 2017 году вернуло 1,4 млрд рублей кредитов, то Якутия, наоборот, залезла в долги в банках на 2,4 млрд. С 8,3 до 6,6 млрд снизила объём банковских кредитов Магаданская область, с 3 до 2,3 млрд — ЕАО. Камчатка, не имевшая на 1 января 2017 года банковских кредитов, вошла в 2017 год с 1,4 млрд долгов кредитным организациям. У Приморья, Сахалина и Чукотки займов в банках нет.

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Что касается долгов муниципалитетов регионов ДФО, которые в общей сложности составляют 19 млрд рублей и за год выросли на 600 млн, то здесь лидер — Приморье, районы которого назанимали уже 5,3 млрд, в 2017-м увеличив эту сумму на 100 млн рублей. Выросли долговые обязательства муниципалитетов также в Якутии (с 2,5 до 2,8 млрд), на Сахалине (с 1,7 до 2,2 млрд) и в Еврейской автономии (с 506 до 573 млн). Меньше стали должны банкам и государству районы Камчатки (снижение с 1,7 до 1,3 млрд), Амурской области (с 1,8 до 1,7 млрд) и Чукотского автономного округа (с 370 до 343 млн рублей). Не изменились объёмы кредитов муниципалитетов Хабаровского края и Магаданской области, они составляют 3,2 и 2,1 млрд рублей соответственно.

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Как сообщало ИА REGNUM, руководство Якутии, у которой самый большой объём долгов среди регионов ДФО, при этом отказалось от участия в программе реструктуризации кредитов, аргументировав своё решение тем, что республика находится в группе субъектов с высокой долговой устойчивостью, не превышающей 50%. При этом в 2018 году объём привлекаемых кредитов регион намерен увеличить на 7,6 млрд рублей, в 2019-м — на 4,6 млрд.

«Мне кажется, что Якутии отказали в реструктуризации долгов, так как Минфин России проанализировал принятый республикой бюджет на 2018 год и на плановый период 2019—2020 годов и не увидел желания республики сокращать государственный долг, работать над оптимизацией бюджетных расходов», — комментировал отказ от реструктуризации экс-министр финансов Якутии Эрнст Берёзкин.

Напомним, программа реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов, рассчитанная на семь лет, начала действовать в России с 1 января 2018 года по распоряжению президента РФ Владимира Путина. В первые два года реализации программы регионам нужно будет выплачивать всего по 5% долга ежегодно. Реструктуризация коснётся только бюджетных кредитов субъектов РФ.

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