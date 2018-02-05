Якутии, наверное, отказали в реструктуризации долгов — мнение

Якутск, , 10:53 — REGNUM Вряд ли Якутия добровольно не воспользовалась возможностью реструктуризировать свои долги, которые уже превысили 50 млрд рублей. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал экс-министр финансов региона Эрнст Берёзкин, предположив, что в списании части долгов республике отказал федцентр.

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«Ситуацию с отказом в реструктуризации задолженности перед федеральным бюджетом власти Якутии в местных СМИ расписывают как какое-то достижение. Мол, Минфин России высоко оценивает управление финансами в республике и согласился с доводами руководства республики, что Якутия не должна подпадать под «кабальные» условия реструктуризации долгов… Но мне кажется, что Якутии отказали в реструктуризации долгов, так как минфин России проанализировал принятый республикой бюджет на 2018 год и на плановый период 2019—2020 годов и не увидел желания республики сокращать государственный долг, работать над оптимизацией бюджетных расходов», — считает эксперт.

Ознакомившись с порядком реструктуризации долгов регионов в соответствии с постановлением правительства РФ N 1531 от 13 декабря 2017 года, Эрнст Берёзкин отметил, что в этом документе всё достаточно понятно и объективно.

«Регионам предлагается нормальный механизм 7-летней рассрочки долгов. Естественно, ставятся условия о том, что субъекты РФ должны хотя бы по 2% в год стремиться сократить свой государственный долг. У главы Якутии Егора Борисова осталось немного времени до завершения его срока руководством республики. Он не хочет и не будет сдерживать себя в «бюджетных хотелках». Будет работать по принципу — «после меня хоть потоп», — предположил экс-министр финансов республики.

Такой подход, по его мнению, печально сказывается на экономике республики и будущем всей бюджетной сферы.

«Руководство республики, по моему мнению, старательно скрывает тот факт, что республиканский бюджет не исполнил свои обязательства по итогам 2017 года более чем на 10 млрд рублей. Это привело к росту кредиторской задолженности бюджетных организаций не только перед поставщиками товаров и услуг, но и даже по заработной плате перед персоналом», — также высказал мнение Эрнст Берёзкин.

По его данным, только по дорожному фонду недофинансирование составило почти 1,3 млрд рублей, а с учетом 500 млн рублей долгов 2016 года «кредиторка» приближается к 2 млрд рублей.

«При этом, хочу отметить, что акцизы, налоги и федеральные субсидии, за счет которых формируется дорожный фонд, поступили в полной мере. А дорожные предприятия, в свою очередь, выполнили все работы по государственным контрактам и остались налоговыми должниками: не могут выплатить зарплату трудовым коллективам», — пояснил ситуацию Эрнст Берёзкин.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия отказывается участвовать в программе реструктуризации бюджетных кредитов регионов, объясняя это тем, что республика находится в группе субъектов с высокой долговой устойчивостью, не превышающей 50%. Вместо этого регион намерен набрать ещё банковских займов: в 2018 году объём привлекаемых кредитов регион намерен увеличить на 7,6 млрд рублей, в 2019 — на 4,6 млрд., в 2020 — снизить их сумму на 1,2 млрд.

«Оценив условия реструктуризации, изложенные в постановлении, и учитывая, что республика находится в первой группе регионов с высокой долговой устойчивостью, не превышающей 50%, а также по итогам встречи руководства республики с правительством Российской Федерации было решено, что Якутия остаётся в рамках действующих соглашений о предоставлении бюджетных кредитов, заключенных с Минфином России в 2015—2017 годах», — прокомментировал решение об отказе от реструктуризации министр финансов Якутии Валерий Жондоров.

Он пояснил, что из-за высокой долговой устойчивости при проведении реструктуризации республика должна была бы принять более жесткие условия федцентра, в том числе принимать бюджеты с профицитом, чтобы гасить долговые обязательства в последующие годы не за счет рефинансирования, а собственными доходами.