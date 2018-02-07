Махачкала, 7 февраля, 2018, 14:42 — ИА Регнум. Врио главы Дагестана Владимир Васильев, назначенный 3 октября 2017 года, стал одним из 11 глав субъектов, которых президент РФ Владимир Путин направил на новую работу. Среди первоочередных целей, поставленных перед ним, новый руководитель региона получил особую задачу — борьбу с коррупцией и клановостью во власти, говорится в докладе «Вторая волна обновления состава глав субъектов РФ — 2017: первые итоги», который подготовил Научно-исследовательский центр «Особое мнение» при поддержке Экспертного института социальных исследований.

Остановить коррупцию

Читайте также: «Вторая волна обновления состава глав субъектов РФ-2017: первые итоги»

Приступив к работе во вверенном ему регионе, Васильев не стал, как другие вновь назначенные главы субъектов, сразу менять правительство региона, оставив его членов работать в прежних должностях с приставкой врио и пообещав принять решение о их пребывании в должности по итогам работы. Одним из первых решений, которые принял Владимир Васильев, стала смена прокурора республики Рамазана Шахнавазова. Генпрокурор Юрий Чайка удовлетворил эту просьбу, отправив в отставку прежнего главу надзорного ведомства и направив в Дагестан вместо него главу прокуратуры Хакасии Дениса Попова.

Читайте также: Путин назначил Владимира Васильева исполняющим обязанности главы Дагестана

Далее Васильев пообещал проверки всем без исключения региональным ведомствам. По его просьбе в Дагестан был направлен представительный десант из 38 прокуроров и 40 представителей других правоохранительных структур и контролирующих органов. Итоги проверок не заставили себя ждать. Уже в начале января 2018 года начались первые задержания. Были возбуждены уголовные дела о превышении полномочий, арестованы и отстранены от должности мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор города Магомедрасул Гитинов. Активные действия врио главы Дагестана против главы административного центра республики были обусловлены задачами преодоления коррупции, поставленными перед Васильевым.

Читайте также: У премьер-министра Дагестана изъяли золотой пистолет и два автомата

5 февраля с обысками пришли к врио премьер-министра Дагестана Абдусамаду Гамидову и двум вице-премьерам, Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову. Их и экс-министра образования Шахабаса Шахова, уволенного еще в декабре 2017 года, задержали и переправили в Москву, где им предъявили обвинения в мошенничестве и нанесении ущерба бюджету Дагестана в крупном размере. Суд выбрал в отношении них меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

Проверка из главков МВД, ФСБ и Генеральной прокуратуры продолжается. Очевидно, что она преподнесет еще немало сюрпризов, и отвечать за свою прежнюю деятельность придется еще не одному чиновнику.

Читайте также: Васильев чиновникам Дагестана: Никаких поблажек за прежние заслуги

Очередной мерой на оздоровление власти, которую предпринял Владимир Васильев, стало формирование нового правительства. Прежнее после задержания премьер-министра Гамидова и его заместителей 6 февраля было отправлено в отставку. На должность нового председателя правительства Дагестана врио главы республики подобрал новую кандидатуру — Артема Здунова, который является в настоящее время министром экономики Татарии.

Последние события в республике большинство жителей встретили с воодушевлением. У населения появилась надежда на оздоровление ситуации в регионе. Согласно социологическим исследования ФОМ и ВЦИОМ, проведенным в январе 2018 года, 74% дагестанцев связывают с приходом Васильева на должность главы Дагестана надежды на то, что он сможет отстоять интересы субъекта перед федеральным центром. Жители региона позитивно оценили его усилия по привлечению в Дагестан денежных субсидий из федерального бюджета в размере 3,2 млрд рублей, а также инициативы по привлечению инвестиций в республику и развитию промышленности.

Читайте также: Хроники пикирующей власти: февральская весна в Дагестане

Напомним, 68-летний Владимир Васильев до назначения на должность врио главы Дагестана был вице-спикером Госдумы РФ, депутатом ГД РФ от Тверской области, руководителем фракции партии «Единая Россия» в нижней палате парламента РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, указ о его назначении был подписан Владимиром Путиным 3 октября. Этим же указом был отправлен в отставку бывший руководитель республики Рамазан Абдулатипов. Всего во время второй волны обновления губернаторского корпуса в России осенью 2017 года были отправлены в отставку главы 11 регионов. Новые руководители были назначены, кроме Дагестана, в Красноярском крае, Самарской, Нижегородской, Орловской, Новосибирской, Ивановской, Псковской, Омской областях, Ненецком АО и Приморском крае.