Пекин, 7 февраля, 2018, 14:10 — ИА Регнум. Китай провел испытания первого в мире пассажирского беспилотника Ehang 184 с человеком на борту, сообщает 7 февраля Центральное телевидение КНР. Видео испытаний опубликовано на Youtube-канале EHANG.

Ehang.com Ehang 184

Беспилотник может развивать скорость до 100 км/ч и находиться в воздухе до 25 минут. Аппарат также может перевозить одного пассажира или груз до 100 кг. При этом максимальная дальность полета составляет 500 метров.

На зарядку Ehang 184 требуется около двух часов. По словам разработчиков, они намерены получить разрешения на полеты в 80% стран мира уже в 2018 году.

Предполагаемая стоимость беспилотника составляет от 200 до 300 тыс. долларов.

Напомним, ранее Китай успешно провел огневые испытания полностью произведенного в Поднебесной беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Caihong 4 (CH-4).

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