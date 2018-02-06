Китай успешно провел огневые испытания боевого беспилотника CH-4

Пекин, , 09:40 — REGNUM Китай успешно провел огневые испытания полностью произведенного в Поднебесной беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Caihong 4 (CH-4), сообщает 5 февраля агентство «Синьхуа».

Испытания продолжались шесть дней с применением различного боевого вооружения. Испытываемый CH-4 является улучшенной версией модели, которая впервые была произведена в 2015 году.

Новая модель стала первым БПЛА, успешно прошедшим огневые испытания большой интенсивности из различного вида вооружений, включая режим широкомасштабных воздушных ударов и точечного поражения цели, отмечают эксперты газеты Global Times.

«Мощность и вариативность применяемых вооружений демонстрирует, что CH-4 может эффективно применяться для воздушных ударов по множественным целям с дальних дистанций при быстрой реакции, что является фундаментом для будущих моделей», — сообщает издание «Жэньминь жибао».

Кроме того, CH-4 лучше адаптирован для сложных погодных условий, включая экстремальные, а также оборудован полностью новыми сетями данных, которые интегрированы в систему сбора и передачи воздушных и наземных данных.

Беспилотник CH-4 был разработан корпорацией China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) на основе модели CH-3. Согласно информации производителя, CH-4 по всем параметрам обладает большей производительностью, нежели американские боевые беспилотники MQ-1 Predator.

Кроме того, CH-4 не ограничен только военным использованием. Он также способен выполнять гражданские функции вроде геологических исследований, мониторинга океана, атмосферы и борьбы с лесными пожарами.

На следующем этапе запланированы совместные полеты беспилотников CH-3 и CH-4 с целью выработки строевой формации, а также взаимодействия между двумя моделями.

Напомним, что CH-4 не является самым совершенным китайским БПЛА. В распоряжении Поднебесной также имеется аппарат CH-5, который на данный момент является одним из самых мощных боевых БПЛА в мире.

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