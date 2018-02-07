Москва, 7 февраля, 2018, 14:08 — ИА Регнум. На выборах 2018 года президент РФ Владимир Путин может проголосовать в любом регионе страны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что Владимир Путин, якобы, собирается проголосовать на предстоящих президентских выборах в Севастополе, Дмитрий Песков подчеркнул, что законодательство страны позволяет действующему лидеру голосовать в любом населённом пункте России.

«Владимир Путин может проголосовать на выборах в Севастополе, может проголосовать в Красноярске, может в Москве, может в любом другом населенном пункте России. Избирательное законодательство это позволяет», — заявил Песков.

По поводу якобы предстоящего голосования главы государства в Севастополе его пресс-секретарь ничего сказать не смог.

«Я об этом не знаю», — сказал Дмитрий Песков.

Ранее издание «Коммерсант» сообщило, что Владимир Путин может изменить традиции и на предстоящих выборах президента России выполнить свой гражданский долг не в Москве, как он это делал на предыдущих федеральных выборах, а на избирательном участке в Севастополе.

Напомним, 6 февраля действующий глава государства Владимир Путин получил удостоверение кандидата на президентских выборах-2018.

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Он стал первым кандидатом, допущенным к выборам по итогам сбора подписей избирателей. Поскольку Владимир Путин идёт на выборы в качестве самовыдвиженца, ему было необходимо предоставить в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей.

Добавим, 31 января Центризбирком (ЦИК) РФ прекратил процесс регистрации кандидатов на пост главы государства. С задачей сбора подписей справились шесть кандидатов, в числе которых также были Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»).

Павел Грудинин (КПРФ) и Владимир Жириновский (ЛДПР) выдвинулись от партий, представленных в Госдуме РФ, и уже зарегистрированы в качестве кандидатов в президенты страны.

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