Вашингтон, 7 февраля, 2018, 11:31 — ИА Регнум. Если Москва решит вмешаться и повлиять на выборы в США, то противостоять этим попыткам Вашингтону будет сложно. Такое заявление в интервью телеканалу Fox News сделал Госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

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«Я не знаю, что сказал бы, что мы лучше подготовлены, потому что русские тоже приспосабливаются», — заявил Тиллерсон, отвечая на вопрос, насколько сейчас Вашингтон лучше подготовлен в возможному вмешательству РФ в промежуточные выборы в конгресс США.

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Тиллерсон отметил, что Россия уже пытается вмешаться в выборы в США в 2018-м перед промежуточными выборами конгресса, как это «было сделало на всеобщих выборах 2016 года».

«Если у них есть намерение вмешаться, то они найдут способы, как это сделать. Мы можем предпринять шаги, которые можем, но это очень сложно предотвратить, если они решат, что сделают это», — сказал Тиллерсон.

Как сообщало ИА REGNUM, о возможном вмешательстве в выборы в США в конце января 2018 года заявил директор ЦРУ Майкл Помпео. По его словам, он практически уверен в том, что российские спецслужбы не прекращают попыток «подрывной деятельности в Европе и США и не снизят своей активности и в преддверии выборов в конгресс в ноябре 2018 года.

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Однако, в отличие от Тиллерсона, Помпео уверен, что Соединённые Штаты смогут уверенно сопротивляться российскому вмешательству и обеспечат проведение свободных и честных выборов. По его мнению, если Россия и сможет каким-то образом повлиять на избирательный процесс, то это будет незначительно.