Трамп: дело о вмешательстве России в выборы — урон имиджу США

Вашингтон, , 08:33 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что чем быстрее расследование по «российскому делу» в США будет завершено, тем меньший урон имиджу страны будет нанесен, сообщает 28 декабря New York Times.

По мнению Трампа, спецпрокурор Роберт Мюллер, работающий по делу о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы президента США, до сих пор не обнаружил «никаких следов сговора».

«Это выставляет страну в очень плохом свете, и чем скорее это закончится, тем лучше для страны», — подчеркнул Трамп.

Напомним, Федеральное бюро расследований США, а также специальные комитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США до сих пор ведут разбор дела о приписываемом России вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года.

В середине мая 2017 года минюст США уполномочил экс-директора ФБР Роберта Мюллера стать спецпрокурором для проведения независимого расследования по приписываемому команде Трампа «сговору с Москвой», в результате которого стало возможным избрание Дональда Трампа президентом США.

Спецпрокурор Мюллер выдвинул обвинения против бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и делового партнера последнего, Рика Гейтса.

Следует добавить, что бывший помощник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн в начале декабря признал в суде США вину в даче ложных показаний, касающихся его беседы с бывшим послом России в США Сергеем Кисляком.

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