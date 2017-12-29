Пятница, 29 Декабря 2017 года
12:40:45 МСК

Трамп: дело о вмешательстве России в выборы — урон имиджу США

Политика

Спецпрокурор Роберт Мюллер, работающий по делу о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы, до сих пор не обнаружил «никаких следов сговора»

Вашингтон, 29 декабря 2017, 08:33 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил, что чем быстрее расследование по «российскому делу» в США будет завершено, тем меньший урон имиджу страны будет нанесен, сообщает 28 декабря New York Times.

По мнению Трампа, спецпрокурор Роберт Мюллер, работающий по делу о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы президента США, до сих пор не обнаружил «никаких следов сговора».

«Это выставляет страну в очень плохом свете, и чем скорее это закончится, тем лучше для страны», — подчеркнул Трамп.

Напомним, Федеральное бюро расследований США, а также специальные комитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США до сих пор ведут разбор дела о приписываемом России вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года.

В середине мая 2017 года минюст США уполномочил экс-директора ФБР Роберта Мюллера стать спецпрокурором для проведения независимого расследования по приписываемому команде Трампа «сговору с Москвой», в результате которого стало возможным избрание Дональда Трампа президентом США.

Спецпрокурор Мюллер выдвинул обвинения против бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и делового партнера последнего, Рика Гейтса.

Следует добавить, что бывший помощник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн в начале декабря признал в суде США вину в даче ложных показаний, касающихся его беседы с бывшим послом России в США Сергеем Кисляком.

Читайте также: Трамп: Отставки спецпрокурора Мюллера не будет

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить