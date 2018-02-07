Вашингтон, 7 февраля, 2018, 09:02 — ИА Регнум. Новый обзор ядерных сил, подготовленный администрацией президента США Дональда Трампа, призывает расширить имеющийся в распоряжении Вашингтона ядерный потенциал и добавить в него возможность применения зарядов малой мощности. Несмотря на определенную обоснованность подобного шага, непосредственная его причина, по всей видимости, связана с желанием убедить Россию отказаться от применения такого оружия в случае неядерного конфликта. Такое мышление сопряжено тем не менее с риском недопонимая контекста, в котором Москва применила бы подобные заряды. Те, кто считает такой курс целесообразным, скорее всего, переоценивают способность Вашингтона послать Москве какой-либо действенный сигнал в случае, если она сознательно применит ядерное оружие. Угроза ответного применения ядерного оружия малой мощности для предотвращения его использования со стороны России с большой долей вероятности окажется неэффективным шагом, пишет Джеффри Эдмондс в статье для американского издания The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

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Обсуждения в США и других странах Запада ядерной доктрины России часто сводятся к намерению России применить заряды малой мощности в ходе неядерного конфликта, что повышает ставки для Запада: это означает, что Москва снизила порог применения ядерного оружия. В новом обзоре указывается, что Россия ошибочно убеждена в принудительной способности подобного оружия малой мощности, поэтому стратегическим императивом для Белого дома является добиться от Кремля отказа от такого мышления. На этом фоне, отмечает автор, важно прояснить, в чем заключается суть порога применения оружия массого поражения.

Порог проще всего понять как набор условий, в которых допустимым становится то или иное действие. В случае с порогом для применения ядерного оружия Москвой, в качестве таких условий чаще всего называется столкновение страны с угрозой своему существованию, в том числе со стороны неядерной группировки противника, с которым иными способами она справиться не сможет. Российские власти не понижали и не повышали каких-либо порогов в последнее время. Многие не понимают, что политики в России и США по-разному понимают условия, при которых в ходе конфликта может быть применено ядерное оружие.

Двумя наиболее важными мотивами в этом сценарии, с точки зрения России, является вера в неядерное превосходство США и планы страны по отношению к Москве в случае того или иного конфликта между двумя странами. Хотя Кремль и провел масштабную программу модернизации вооруженных сил, военное руководство страны по-прежнему признает, что Россия не способна одержать верх в неядерной войне с США, не говоря уже о США и НАТО. Москва, возможно, способна разбить большую часть из своих соседей, но в конечном счете неядерные силы США смогут подойти вплотную к ее границе. При таком развитии событий в Кремле будут уверены, что целью США является исключительно смена режима: российские власти на протяжении долгого времени были убеждены, что в Вашингтоне стремятся ослабить, сдержать и в конечном счете осуществить смену руководства в Москве на более сговорчивое в обеспечении интересов США. Корень этого стоит искать во вторжении НАТО в Сербию в 1999 году, осуществленное вопреки решительным протестам Москвы. Действия США и НАТО против Сербии убедили российских политиков, что США в достижении своих внешнеполитических целей не станут принимать в расчет интересы России в области национальной безопасности.

Более того, Москва стала свидетелем ряда цветных революций в странах Европы и «арабской весны» на Ближнем Востоке, из чего в Кремле сделали один вывод: при появлении возможности Вашингтон сделает то же самое в России. Руководство России убеждено, что в любом конфликте, в котором США могут одержать победу или угрожать территории страны, они будут стремиться к смене режима, невзирая на прошлые заявления об обратном. Именно в этих условиях руководство России и придет к выводу, что государство столкнулось с экзистенциальной угрозой, в связи с чем необходимо применить ядерное оружие малой мощности, будь то в качестве демонстрации или против сил противника. Посыл такого шага был бы абсолютно ясен: США должны отвести свои войска и оставить свои планы.

И как раз такое развитие событий и призвано сдержать введение положения о зарядах малой мощности в Обзор ядерных сил США. Учитывая намерения России применять ядерное оружие, США могут дать Москве понять, что они так же готовы пойти этим курсом и применить ядерное оружие ограниченными образом, и тем самым убедить Кремль, что он не сможет с помощью угрозы эскалации выйти из конфликта. Такое мышление демонстрирует полное непонимание ситуации. Ядерное сдерживание заключается в том, чтобы повлиять на поведение противника. Стоит напомнить, подчеркивает автор, что Москва в этом сценарии считает, что находится на грани поражения. Демонстрация или напрямую использование ядерного оружия может быть единственным способом, с помощью которого они могут выжить и заставить США отказаться от идеи смены режима. Крайне сложно — почти невозможно — заставить кого-либо отказаться от действия, которые он считает критически важным для своего выживания.

Поэтому если США все же решат использовать ядерное оружие в ответ на его применение Россией, Вашингтон, скорее всего, не сможет остановить Москву от нанесения дальнейших ударов или убедить правительство страны отступиться. Иными словами, нанесение ядерного оружия продолжится до тех пор, пока не исчезнет угроза смены режима.

Ничего из вышесказанного, заключает автор, не должно означать, что США не должны решительным образом преследовать свои интересы в случае конфликта с Россией, но для достижения подобных целей Вашингтон должен понимать своего противника. Если руководство России решит применить ядерное оружие ограниченным образом для получения контроля за процессом эскалации — значит, такой шаг станет, вероятно, последней мерой, реакцией на грядущее поражение государства. Если целью Вашингтона является возвращение к статус-кво, а не смена режима, тогда политикам и экспертам в этой области необходимо приложить определенные усилия и убедить Москву в том, что США не собираются следовать этим курсом. Это будет крайне сложно, учитывая глубоко укоренившуюся убежденность России относительно угрозы со стороны США.