Якутск, 7 февраля, 2018, 07:36 — ИА Регнум. Примеряя на свой регион ситуацию в Дагестане, в Якутии говорят, что не приняли бы варяга в качестве исполняющего обязанности главы региона, но при этом положительно оценили бы массовые антикоррупционные зачистки в органах власти республики. Свои мнения корреспонденту ИА REGNUM высказали политолог региона Андрей Данилов и руководитель общественной организации «Якутия — Наше мнение», занимающейся антикоррупционной деятельностью, Степан Петров.

Victor Арест

Массовые задержания высокопоставленных чиновников в Дагестане и отставку правительства республики экс-глава республики Рамазан Абдулатипов назвал кампанейщиной, прогнозируя появление негативных последствий от такого подхода и констатируя, что такие события «держат республику в нервно-психологическом напряжении».

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Членов правительства Дагестана задержали небезосновательно, уверен Степан Петров, предполагая, что Рамазан Абдулатипов просто вынужден «покрывать отдельные нарушения высших должностных лиц с целью не выносить сор из избы, так как является частью властной иерархии республики».

«Это не говорит, что он сам причастен к коррупции, но объясняется спецификой властных отношений в субъектах страны, — пояснил общественник. — Только так можно распутать коррупционную паутину в регионах. Целью региональных коррупционеров является осуществление контроля над всеми значительными финансовыми потоками и доходными сферами бизнеса. Региональные элиты формируются на основе кланово-земляческого принципа. На уровне региональной власти руководствуются принципом «чужие здесь не ходят». Поэтому заступничество Абдулатипова может быть вызвано подобными неформальными отношениями».

В этих условиях нет надежды на местных правоохранителей, отмечает Степан Петров. По его мнению, в ряде случаев даже прибывшие из других регионов по ротации, предавая интересы службы, включаются в коррупционные отношения за материальные блага и содействие в бизнесе родственников. Именно поэтому проведение подобных спецопераций с участием федеральных правоохранительных органов общественник считает обоснованным.

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Он также подчеркнул, что, несмотря на проводимую в России борьбу с коррупцией, ситуация в этой сфере остаётся сложной, и «можно предположить, что в большинстве регионов действует ряд организованных преступных сообществ, состоящих из чиновников, правоохранителей и судей». При этом развитие событий как на Сахалине, в Коми или в Дагестане, по мнению Степана Петрова, — это только исключения из массы примеров коррупции на высшем уровне регионального руководства.

«С коррупцией нужно бороться, это факт, но ситуация в Дагестане форс-мажорная, из ряда вон выходящая, — придерживается мнения политолог Андрей Данилов. — Если в России покопаться, то в любом регионе можно сделать то же самое и найти, за что посадить. Скорее всего, причина задержания членов правительства республики — конфликт интересов между центральной властью и руководством региона. Если такого конфликта нет, то терпят и не такое».

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При этом эксперт обратил внимание на то, что назначение варяга исполняющим обязанности главы — это болезненно для республики. Проецируя ситуацию в Дагестане на Якутию, политолог подчеркнул, что население разделилось бы на тех, кто сказал бы «ну наконец-то», обрадовавшись тому, что посадили воров и коррупционеров, и тех, кто был бы против федерального назначенца.

«В национальных республиках, я считаю, должны руководить местные кадры по принципу «лучше плохонький, но свой». Кавказ у нас — регион довольно специфичный, и назначение там варягов — вещь довольно интересная, не часто такое бывает», — отметил Андрей Данилов.

Степан Петров предполагает, что коррупция поразила все регионы страны, и Якутия — не исключение, а это «парализует нормальную жизнедеятельность населения Якутии, нормальную работу государственных органов и хозяйствующих субъектов». В связи с этим общественник намерен реализовать в регионе антикоррупционный проект «Противодействие коррупционным правонарушениям в Республике Саха (Якутия)».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане по итогам проверок деятельности органов власти были задержаны премьер-министр Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, экс-министр образования Шахабас Шахов, глава Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор города Магомедрасул Гитинов. Чиновникам предъявлены обвинения в мошенничестве, результатом которого стало нанесение крупного ущерба бюджету Дагестана.

Бывший глава республики Рамазан Абдулатипов, ушедший в отставку в октябре 2017 года, охарактеризовал громкие задержания в органах власти Дагестана как кампанейщину, которая держит республику в нервно-психологическом напряжении.