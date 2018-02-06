Сумеет ли Москва перевести контроль от местных кланов к силовой бюрократии?

Санкт-Петербург, , 15:34 — REGNUM Зачистка существующей политической системы Дагестана приведет к конфликту между оставшимися на плаву игроками, у которых не останется сил выступить против назначенного президентом главы республики Владимира Васильева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил старший научный сотрудник РАНХиГС, эксперт по Северному Кавказу Денис Соколов.

Напомним, 5 февраля прошли обыски и задержания высокопоставленных чиновников Дагестана. После ареста премьера-министра Абдусамада Гамидова и двух его заместителей указом врио главы Дагестана Владимира Васильева в отставку отправлено всё правительство республики.

По мнению Дениса Соколова, у Владимира Васильева, к счастью, мало шансов повторить судьбу Юнусбека Евкурова, на жизнь которого было совершено покушение вскоре после назначения на пост президента Ингушетии.

«Ситуация другая. Во-первых, мы в 2018 году, а не в 2010-м, когда было покушение на Евкурова. И сегодня активные действия по зачистке системы со стороны Васильева приводят к драке между оставшимися на плаву игроками и их попытками спихнуть друг друга. Они не в состоянии развернуться против Москвы, которую представляет Васильев. Не думаю, что он чем-то рискует. Риск лишь в том, насколько успешной окажется вся эта операция на уровне контроля финансовых потоков из столицы», — сказал Соколов.

На взгляд эксперта, основной вопрос заключается в том, удастся ли перевести контроль за бюджетными потоками от местных клановых политических групп к московской силовой бюрократии и насколько дорого это будет стоить федеральному центру и бюджету.

«Может оказаться так, что московские силовики и бюрократы встанут дороже, чем были местные игроки. Но это не говорит о том, что процесс надо останавливать», — добавил Денис Соколов.

Он подчеркнул, что неформальная экономика Дагестана, в которую включены не менее 80% домохозяйств, во многом существует именно в институциональных рамках той клановой политической системы, которая сейчас разрушается. Причем речь не идет о законности зарабатывания денег, а о крайне низкой деловой и бюрократической культуре в республике в целом — как среди населения, так и среди чиновников. Попытки внедрить эту культуру могут привести к издержкам и потерям, в частности, к уничтожению малого бизнеса, который всегда являлся хрупкой структурой.

«Силовики обычно этим не заморачиваются, но здесь, я думаю, есть рецепт у Васильева. Коррупция — она не только в Дагестане. Какова будет новая конфигурация политической системы, мы увидим примерно через год. Не факт, что она будет лучше, но это будет совершенно другая история», — сказал Соколов.

Добавим, 5 февраля помимо Гамидова были задержаны врио вице-премьера Шамиль Исаев, врио вице-премьера Раюдин Юсуфов, а также экс-министр образования Шахабас Шахов. Задержание крупных чиновников в Дагестане произошло после того, как в январе по приглашению врио главы региона Владимира Васильева на территории республики началась проверка специальной комиссии из Москвы. Были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор столицы Дагестана Магомедрасул Гитинов. В отставку подал прокурор республики Рамазан Шахнавазов.

Экс-глава республики, ныне специальный представитель президента РФ по вопросам сотрудничества с государствами Каспийского региона Рамазан Абдулатипов высказал свое негативное отношение к зачистке политической верхушки Дагестана, заявив, что нельзя держать республику в таком «нервно-психологическом напряжении».

Денис Соколов считает, что причина такого отношения Абдулатипова в том, что московская операция показывает неэффективность его собственного управления регионом с 2013 по 2017 год.

«Всё его очищение и «обеление» Дагестана, про которое он говорил всё свое президентство, не были достаточными, мягко говоря. После него приходится убирать. Ту задачу, которую он декларировал, он не выполнил», — сказал Денис Соколов.

Вместе с тем, своими половинчатыми решениями Абдулатипов фактически разгерметизировал дагестанскую политическую систему, состоящую из групп, во многом построенных как этнические и родовые структуры, которые, впрочем, уже не являются кланами в чистом виде.

«Это множество групп, которые очень динамично соединяются, разрушаются и вновь выстраиваются — пока сохраняется Левашинский клан, в Амировский входят уже далеко не только родственники Саида Амирова (экс-глава Махачкалы — прим. ред.), есть северная группа вокруг Сагида Муртазалиева (депутат Народного Собрания Республики V созыва — прим. ред). Но вся эта структура при Абдулатипове стала еще более нездоровой и дурно пахнущей, чем была до того, как пришел во власть. Он не справился с задачей, но разгерметизировал систему. За время его президентства было собрано огромное количество оперативной информации, которая позволила вести наступательные действия не только на коррупцию в Дагестане», — подчеркнул Денис Соколов.