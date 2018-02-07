Хабаровск, 7 февраля, 2018, 05:47 — ИА Регнум. Родители учащихся хабаровской школы №72 пожаловались на очень маленькие порции школьных обедов — дети весь день остаются голодными, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cenya Glova Школьная столовая

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Всего три вареника положено на обед ребёнку в хабаровской школу № 72, сообщило ИА «Амурмедиа».

Получить хоть какое-то объяснение у директора школы журналисты не смогли — руководитель учебного заведения от комментариев отказался.

В Хабаровске вокруг школьного питания не утихают скандалы. До сих пор проводятся проверки по факту массового отравления школьников в гимназии №3 краевой столицы. Напомним, жертвами норовируса стали 122 человека.

При этом некоторые родители учащихся пожаловались журналистам на то, что их дети не питаются в школьной столовой уже более полугода. Видимо, причина не в разовом нарушении?

Решением суда деятельность школьного пищеблока приостановлена.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Хабаровский край вошёл в десятку регионов России с самыми недоступными по цене школьными обедами. Анализ расценок на школьное питание провел Агропромышленный союз России. Средняя стоимость школьного обеда в регионе в 2015 году составляла 99,75 рубля.

Бесплатно в регионе в школах питаются только дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями. Для детей из малоимущих семей из бюджета выплачивалась дотация в размере 47,7 рубля в день — в свободном порту Ванино. В других муниципалитетах расценки могут быть другими.

Зато власти Хабаровского края себя любимых в питании никак не ограничивают. По данным сайта Госзакупок, с января по сентябрь 2017 года правительство Хабаровского края потратило на обеды и ужины в самых дорогих ресторанах столицы региона 6 млн 750 тыс. рублей. Между тем госдолг региона превысил 38 млрд рублей.

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