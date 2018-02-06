Вашингтон, 7 февраля, 2018, 00:52 — ИА Регнум. Первый запуск ракеты-носителя Falcon Heavy проведен SpaceX, сообщили в пресс-службе компании.

SpaceX Falcon Heavy

Ракета была запущена с мыса Канаверал (штат Флорида, США) в 23:45 мск. Уточняется, что на высоте 64 км от нее отделились два боковых ускорителя, на высоте 153 км включился разгонный блок.

Falcon Heavy выведет на орбиту вокруг Солнца автомобиль Tesla Rodster Илона Маска, главы SpaceX. За рулем — манекен в космическом скафандре. Автомобиль используется в качестве полезной нагрузки.

Напомним, Falcon Heavy относится к сверхтяжелому классу ракет-носителей. Как заявляют производители, она сможет доставлять на низкую опорную орбиту до 63,8 т, на геопереходную орбиту — до 26,7 т. Планируются в перспективе также полеты на Марс и на Плутон.

Огневые испытания Falcon Heavy были успешно проведены 25 января 2018 года. SpaceX провела испытания, в ходе которых запустила двигатели ракеты.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, старт Falcon Heavy должен был состояться раньше — в 21:30 мск: его перенесли из-за неблагоприятной погоды.