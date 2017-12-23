Маск показал автомобиль, который отправится к Марсу

Хоторн, США, , 11:30 — REGNUM Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск продемонстрировал автомобиль, который будет запущен на Марс. Соответствующее фото он разметил на своей странице в Instagram.

Как отметил Маск в подписи к фотографии, это будет красный Tesla Roadster. Он отправится к Марсу, чтобы тестовый процесс не был скучным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Илон Маск опубликовал фотографию ракеты сверхтяжёлой ракеты Falcon Heavy. Её сфотографировали в монтажно-испытательном корпусе космодрома на мысе Канаверал.

Предполагается, что Falcon Heavy будет запущена в январе 2018 года.

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