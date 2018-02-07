Орел, 7 февраля, 2018, 08:00 — ИА Регнум. Губернаторство Андрея Клычкова, который с 5 октября 2017 года с приставкой «врио» руководит Орловской областью, «может стать остро конфликтным». Такой вывод делают специалисты Экспертного института социальных исследований в докладе «Вторая волна обновления состава глав субъектов РФ — 2017: первые итоги», опубликованном 7 февраля.

Kremlin.ru Андрей Клычков

Как отмечается в докладе, Клычков на данный момент ограничился незначительными кадровыми перестановками, уволив представителей команды своего предшественника Вадима Потомского (речь идет преимущественно о чиновниках, которых экс-губернатор пригласил из Санкт-Петербурга — прим. ИА REGNUM ), и заявил, что намерен опираться на местные кадры. Так, Клычков сохранил руководство областным центром (главой администрации является Александр Муромский, назначенный летом 2017-го, мэром — Василий Новиков).

Эксперты отмечают попытки 38-летнего врио губернатора контактировать с региональными элитами и в то же время подчеркивают: губернаторство Клычкова «может стать остро конфликтным», причем конфликт может возникнуть как с однопартийцами, так и с «Единой Россией», имеющей большинство в областном парламенте и в горсовете Орла.

«В регионе фиксируется недовольство местной элиты, в том числе со стороны «Единой России», которая оказалась снова отодвинута от высших должностей ставленником КПРФ, — говорится в докладе. — Просматривается недопонимание с местными представителями КПРФ».

Среди наиболее заметных достижений Клычкова эксперты называют лишь замещение коммерческого кредита бюджетным, что помогло сэкономить региону 300 млн рублей. Ключевым же обещанием врио губернатора, говорится в докладе, стала разработка Стратегии развития региона. При этом Клычков подвергается критике за «отсутствие проектного подхода и абстрактность в его инвестиционной программе».

Негативным фоном для работы врио губернатора, считают эксперты, стал рост госдолга региона, сложные отношения с медийным блоком. Отдельным пунктом выделены и обвинения в плагиате при составлении инвестиционного послания (позже эти обвинения были опровергнуты), что «расценивается как низкая квалификация врио губернатора».

В Докладе также приводятся данные социологических исследований, проведенных ФОМ и ВЦИОМ в январе 2018 года, согласно которым около 10% участников опроса говорят об улучшении ситуации в Орловской области с приходом Клычкова. При этом респонденты (45%) отмечают низкую осведомленность Клычкова о региональной проблематике, и только 35% участников опроса выразили уверенность, что новый глава сможет отстоять интересы области перед федеральным центром. Орловская область также продемонстрировала самый низкий показатель информированности жителей о предстоящих выборах губернатора среди других регионов — всего 65%.

Как сообщало ИА REGNUM , Андрей Клычков был назначен на пост временно исполняющего обязанности губернатора Орловской области 5 октября 2017 года. 38-летний Клычков, до назначения являвшийся депутатом Мосгордумы, сменил на посту Вадима Потомского, своего коллегу по КПРФ.

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