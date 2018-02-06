Новосибирск, 6 февраля, 2018, 08:24 — ИА Регнум. Согласно рейтингу влияния глав субъектов Российской Федерации в январе 2018 года, подготовленному АПЭК, позиции временно исполняющего обязанности губернатора Новосибирской области Андрея Травникова укрепились.

Правительство Новосибирской области Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников

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Отметим, что 13 января исполнилось сто дней, как Андрей Травников был назначен на на пост временно исполняющего обязанности губернатора Новосибирской области. Он сменил Владимира Городецкого, который был досрочно освобождён от занимаемой должности.

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Согласно названному рейтингу, Андрей Травников находится среди тех глав регионов, которые имеют «сильное влияние». Ещё в декабре 2017 года глава Новосибирской области занимал 55-е место, за месяц он поднялся на пять пунктов и сегодня стоит на 50-м месте со средним баллом — 4,53.

Считается, что на усиление позиций новосибирского врио губернатора повлиял приезд в регион вице-премьера РФ Аркадия Дворковича и его положительная оценка реализации восьми проектов программы реиндустриализации экономики региона.

Новосибирский политолог Сергей Бирюков полагает, что укрепление рейтинговых позиций Травникова закономерно.

«Поскольку Новосибирская область традиционно являлась значимым промышленным регионом и обладает немалыми ресурсами для реиндустиализации своей экономики, и стиль его работы (прагматический и неконфронтационный, ориентированный на диалог с различными группами элиты региона) начинает приносить свои плоды. Дальнейшее будет зависеть от того, как скоро проявятся и насколько ощутимыми будут изменения в региональной экономике, связанные с изменением её структуры», — высказал ИА REGNUM своё мнение Бирюков.

Другой новосибирский политолог, Дмитрий Пучкин оценил продвижение вверх Андрея Травникова в рейтинге влияния глав регионов РФ как «скромное». Но тому, по мнению Пучкина, есть несколько объяснений.

«Во-первых, надо отметить низкую стартовую базу в этом рейтинге (с которой он начал), созданную усилиями предыдущего губернатора. Во-вторых, сам рейтинг достаточно инерционный, и чтобы резко усилить своё влияние, необходимы какие-либо экстраординарные информационные поводы, основанные, естественно, на реальных действиях по решению каких-либо региональных проблем. В-третьих, необходимо заметное усиление продвижение региона на федеральном уровне, а в этом отношении Новосибирская область заметно уступает в последние годы многим субъектам РФ», — отметил политолог.

Как сказал Дмитрий Пучкин в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, продвижение вверх в рейтинге Травникова основано на том, что в 2018 году продолжилось укрепление его позиций.

«По своему политическому влиянию он медленно, но верно, оттесняет мэра Новосибирска Анатолия Локтя на второе место, вместе с тем продолжая линию на конструктивное сотрудничество с городскими властями. Укрепляется взаимодействие с Законодательным собранием региона, что привело, в частности, к успешному дебюту врио губернатора в качестве отчитывающегося по итогам года. Прекратились акции протеста по поводу проектов, реализуемых областным правительством. Фактически заглохла и публичная критика в адрес наиболее резонансных из них: мусорной концессии, строительства четвёртого моста и нового ЛДС. Одновременно с этим врио губернатора укрепляет свои позиции на федеральном уровне, осуществляя контакты и проводя переговоры о поддержке правительством РФ этих проектов и других программ, реализуемых региональными властями. Немаловажным фактором является и минимизация рисков ухудшения общественно-политической ситуации в ходе проходящей кампании по выборам президента РФ», — считает эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 января Новосибирскую область с рабочей поездкой посетил заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович. В ходе заседания рабочей группы по реализации программы реиндустриализации экономики области вице-премьер подчеркнул, что многие пункты плана регионом уже выполнены и программа успешно реализуется, но отметил, что она развивается, и в неё нужно внести коррективы.

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Отметим, что Андрею Травникову за время нахождения во главе региона пока удаётся избегать громких скандалов. Его шаги по стабилизации положения в непростом и с точки зрения политических, и с точки зрения общественных настроений регионе многими экспертами оцениваются положительно. Травников следует установке, о которой упомянул ещё на своём официальном представлении 9 октября 2017 года: сначала изучить регион, а потом уже «обеспечить нужный темп развития региона».

Выборы губернатора Новосибирской области пройдут в сентябре 2018 года. Пока в качестве основных кандидатов на пост главы области вместе с Травниковым фигурирует мэр Новосибирска Анатолий Локоть.