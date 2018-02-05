Москва, 5 февраля, 2018, 10:43 — ИА Регнум. Большинство жителей России (48%) считают, что мировая наука в настоящее время находится на подъеме. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Михаил Васильевич Ломоносов. Прижизненное изображение. Бумага, гравюра резцом. Э.Фессар и К.А.Вортман. 1757. Вортман Христиан-Альберт

Говоря о развитии российской науки, 37% граждан полагают, что она немного отстает от мировой, 15% уверены, что отставание значительное.

При этом 20% опрошенных думают, что российская наука опережает мировую, а 6% заявили о серьезном отрыве отечественных научных разработок.

В первую очередь для значительного прорыва отечественной науке необходимы дополнительные финансовые вливания. В этом уверены 50% жителей России, а не повышение квалификации ученых (33%).

Самыми главными достижениями российской науки граждане назвали достижения в оборонной промышленности (9%), в космической отрасли (6%), в медицине (6%) и компьютерных технологиях (4%).

Однако большинство опрошенных (72%) не смогли назвать ни одного направления, где были бы достигнуты заметные научные успехи за последние десятилетия.

По мнению 43% респондентов, вектор развития отечественной науки должно определять научное сообщество, а не органы власти.

Опрос проведен 30—31 января 2018 гола. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2000 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ведущим бюджетным приоритетом России должны стать образование и наука.

По его словам, будут усовершенствоваться программа фундаментальных исследований. России необходимо выйти на уровень самых передовых стран в научном плане, считает президент.

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