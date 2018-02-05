Чебоксары, 5 февраля, 2018, 10:25 — ИА Регнум. Чувашское УФАС опубликовало резолютивную часть по «мусорному» делу в отношении двух хозяйствующих обществ — АО «Спецавтохозяйство» и ООО «Спецавтохозяйство», которые занимают доминирующее положение в Чебоксарах на рынке по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (ТКО). Калькуляция цены за вывоз вывоза на предприятиях во многом совпадает, стоимость услуг за транспортировку отходов установлена одинаковая — 500 рублей за куб/метр. Жалобы в УФАС посыпались после того, как цена была увеличена в 2,5 раза после вступления в действие новых тарифов и инвестиционной надбавки на услуги на утилизацию мусора на новом полигоне ТБО в Новочебоксарске, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусорные контейнеры

Предметом антимонопольного спора стало повышение в феврале 2017 года стоимости услуг за транспортировку отходов в Чебоксарах со стороны АО «Спецавтохозяйство» и ООО «Спецавтохозяйство». В ходе разбирательств антимонопольщики установили, что с 28 ноября 2014 года услуги сбору и вывозу твердых бытовых отходов, оказываемых АО «Спецавтохозяйство» и ООО «Спецавтохозяйство», составляли 114,01 рублей за 1 куб. метр, с ноября 2015 года — 200 рублей, с февраля 2017 года — 500 рублей. Последнее увеличение и стало предметом антимонопольного спора.

«Организации-перевозчики ТКО с вводом в эксплуатацию нового полигона ТКО в Новочебоксарске начали завышать цену за сбор и вывоз ТКО более чем в 2,5 раза, устанавливая ее в размере 500 руб./куб. метр и более», — говорится в обращении одного из заявителей.

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Согласно аналитическому отчету за 2014—2016 годы, проведенному антимонопольщиками, АО «Спецавтохозяйство» и ООО «Спецавтохозяйство» занимают коллективное доминирующее положение на рынке услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в Чебоксарах с долей 65,95%. Так как цены на данные услуги не являются регулируемыми, они устанавливаются организациями-перевозчиками самостоятельно.

По вопросу расчета стоимости утилизации отходов на 2017 год ответчики сослались на решение от 28 декабря 2016 года депутатов городского собрания Чебоксар, утвердившее инвестиционную программу ЗАО «Управление отходами» на 2017—2024 годы и установившее инвестиционную надбавку к тарифам утилизацию ТБО для потребителей Чебоксар (начала действовать с 1 февраля 2017 года), её размер — 935,30 руб. за 1 тонну. Стоимость услуги по утилизации (захоронению) ТБО с учетом надбавки составила в первом полугодии 2017 года 2062,33 руб. за 1 тонну, во втором полугодии 2017 г. — 2086,67 рублей за 1 тонну.

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Согласно предоставленным заявителями материалам установлено, что, в частности, АО «Спецавтохозяйство» при расчёте цены включены расходы на полное покрытие кассовых расходов, погашение кредиторской задолженности, расходы на оплату услуг аутсорсинга аудиторской фирме и на оказание спонсорской помощи, «проведение спортивных мероприятий и праздников», уплату сверхнормативных сбросов, досрочное расторжение депозита. Ответчик пояснил, что часть данных расходов осуществляются за счет прибыли предприятия. Что касается юридических услуг, то с июня 2016 года из штатного расписания предприятия исключены бухгалтерия, планово-экономический отдел, юрисконсульт и документовед — расходы уменьшены за счёт передачи этих функций аудиторской фирме.

УФАС проанализировало, в частности, включённые в тариф расходы на фонд оплаты труда, общеэксплуатационные расходы, оплату услуг аутсорсинга аудиторской фирме, амортизацию, затраты на утилизацию, рентабельность. Антимонопольщики пришли к выводу, что часть указанных расходов не имеет достаточного экономического обоснования. К примеру, что касается АО «Спецавтохозяйство», то в УФАС считают, в частности, необоснованным включение в тариф премий и вознаграждений, списание цеховых и общеэксплуатационных расходов в размере 91,65% от всех расходов на деятельность по сбору и вывозу ТКО (по мнению антимонпольщиков, коэффициент должен составлять 82,4%), установление суммы амортизации без учёта дохода от сдачи в аренду транспорта. Кроме того, по мнению УФАС, при заключении договора с аудиторской фирмой был нарушен ряд статей закона о закупках.

Комиссия УФАС пришла к выводу, что в тарифы на услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов были включены необоснованные затраты. И решила признать в действиях двух «Спецавтохозяйств» нарушение п.1 ч.1 ст.10 федерального закона «О защите конкуренции», выразившихся в установлении монопольно высокой цены на сбор и транспортировку ТКО, а также выдать предписание об устранении до 5 марта 2018 года.