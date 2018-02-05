Москва, 5 февраля, 2018, 09:09 — ИА Регнум. После двух дней роста котировки нефти возобновили поход на юг в ходе пятничных торгов. Испугавшись отметки $70, Brent скатилась вниз, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

lalabell68 Нефть

«Сегодня, 5 февраля, с утра нефть тестирует уровень $68, закрепление ниже которого сулит дальнейшее ухудшение технических перспектив и краткосрочных настроений», — отметил Мащенко.

Покупателей «отбросил» психологический уровень $70, для пробоя которого они не нашли повода, а новые попытки восстановления доллара усугубили картину. В последние две недели корреляция нефти и USD стала гораздо более тесной, что играло в основном на руку Brent.

«На отскоки американской валюты котировки теперь тоже реагируют чувствительнее, так что долларовый фактор пока будет оставаться одним из ключевых локальных ориентиров для трейдеров сырьевого сегмента», — считает эксперт.

Велика вероятность, что восстановление «американца» окажется кратковременным, а значит, уже в ближайшее время с этого фронта для Brent могут снова появиться позитивные сигналы.

«Однако этого будет недостаточно, чтобы вернуть уверенный спрос на нефть в условиях факторов, указывающих на признаки новой волны сланцевой революции в Штатах», — полагает Мащенко.

Так, после резкого скачка буровых сразу на 12 штук, на прошлой неделе количество действующих установок увеличилось еще на шесть единиц, достигнув нового трехлетнего. Эта динамика предвещает дальнейший рост добычи в стране, которая на прошлой неделе превысила 10 млн баррелей в сутки.

«Дисциплина в странах ОПЕК+ остается высокой, в Венесуэле продолжается падение производства энергоносителей из-за глубокого кризиса. Но этого недостаточно, чтобы нивелировать страхи по поводу поведения американских сланцевых компаний, хотя эмоциональность реакций котировок в последнее время несколько снизилась, благодаря общему понимаю того, что мировой рынок движется в сторону баланса и уже не страдает от масштабного перекоса спроса и предложения», — пояснил эксперт.

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