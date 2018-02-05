Нефть падает к $67

Москва, , 07:12 — REGNUM Торги по нефти 2 февраля завершились снижением. Падение цен на нефть ускорилось с $69 после выхода позитивных данных по американскому рынку труда и укрепления доллара на мировом валютном рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Число новых рабочих мест превысило ожидания, а его предыдущее значение пересмотрено в сторону увеличения.

Не принесли позитива на нефтяной рынок и данные от Baker Hughes. Число нефтегазовых буровых установок в США за минувшую неделю снизилось на одну единицу, до 946 штук.

Количество нефтяных установок выросло на шесть единиц, до 765 штук. Количество газовых установок сократилось на семь единиц, до 181 штуки.

Сегодня, 5 февраля, цена на нефть Brent упала до $67,67. Как только продавцы нефти пройдут зону поддержки $67,10−67,45, падение ускорится до $65,85 на фоне закрытия длинных позиций.

После него они двинутся к уровню $64,20. На сегодняшний день — цель $67,13.

Напомним, 2 февраля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 1,53%, до $68,58 за баррель, WTI — на 0,73%, до $65,07 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в апреле 2018 года на СПбМТСБ составляет $67,17 за баррель.