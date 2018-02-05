Москва, 5 февраля, 2018, 09:00 — ИА Регнум. Рубль заметно просел в парах с иностранными валютами 2 февраля, попав под влияние дешевеющей нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ( ИА REGNUM Рубль

Помимо наличия собственных драйверов у доллара, который прибавил за день более 1%, сказался эффект пятницы — участники рынка решили зафиксировать прибыль перед уходом на выходные. Пара доллар/рубль, которая встретила локальное сопротивление в районе 56,50 руб. в районе 20-дневной скользящей средней, финишировала на отметке 56,36 руб.

«Американская валюта 2 февраля получила долгожданный повод для роста — безупречный отчет по рынку труда, который отразил энергичный рост занятости и зарплат.

Частичная ликвидация коротких позиций по USD вкупе с отскоком котировок нефти от уровня 70 сформировали условия для отступления российской валюты», — пояснил эксперт.

На фоне всего этого также имела место фиксация прибыли — в преддверии выходных, опасаясь новых санкций со стороны Штатов, игроки решили сократить риски.

«На минувших выходных минфин США опубликовал доклад, в котором говорится, что с учетом размера экономики России, распространение санкций на российский госдолг опасно как для американских инвесторов, так и для мировой экономики в целом. Теперь спекулянты могут вздохнуть с облегчением и с новыми силами приняться за покупку рубля», — полагает Ковалев.

Важно отметить, что 9 февраля состоится заседание Банка России, который может понизить ставку. В преддверии этого события, из опасений дальнейшего снижения доходности облигаций, спрос на ОФЗ и рублевые активы в целом может оживиться, что способно оказать поддержку рублю в ближайшие дни.

«Локально ограничить рост рубля способны негативные настроения на рынке нефти, которые ухудшились под влиянием технических факторов, «приправленных» свежими данными Baker Hughes, отразившими рост числа буровых на шесть единиц после увеличения на 12 штук неделей ранее», — считает эксперт.

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