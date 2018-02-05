Давление на рубль усилилось

Москва, , 07:06 — REGNUM Торги 2 февраля завершились снижением по курсу рубля. Российская валюта подешевела к доллару и евро после публикации благоприятных данных минтруда США о состоянии американского рынка труда за январь, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

На новостях доллар укрепился по всему валютному рынку. Вслед за ним выросла доходность американских облигаций. Потери против евро были значительно меньше из-за падения пары евро/доллар.

Число новых рабочих мест в США превысило ожидания, а его предыдущее значение пересмотрено в сторону увеличения.

Цена на нефть Brent упала ниже $68, чем усилила давление на рубль. Сегодня, 5 февраля, торги по нефти открылись снижением. Цена упала на 0,8%, до $67,72.

Как только продавцы нефти пройдут зону поддержки $67,10−67,45, падение ускорится до $65,85 на фоне закрытия длинных позиций.

Учитывая сегодняшнее открытие по нефти, на Мосбирже стоит ожидать ослабления рубля в начале торгов. Скорее всего, давление на российскую валюту сохранится в течение дня.

По паре доллар/рубль ближайший целевой уровень 56,80 руб., евро/рубль — 70,65 руб. и 70,90 руб.

Напомним, 2 февраля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 63 коп. (+1,13%), до 56,55 руб., курс евро — на 46 коп. (+0,66%), до 70,45 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,3 млрд (+38,7%), евро/рубль — 331,5 млн евро (+13,38%).

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