Токио, 5 февраля, 2018, 08:26 — ИА Регнум. Учёные из Японии разработали метод диагностики ранней стадии болезни Альцгеймера по анализу крови. Об этом сообщается в журнале Nature.

Анализ

Исследователи разработали тест, который может детектировать фрагменты бета-амилоида в плазме крови. После этого они проверили его на пациентах, страдающих болезнью Альцгеймера на разных стадиях.

Всего в исследовании приняли участие более 300 человек в возрасте от 60 до 90 лет. Их поделили на три группы — без когнитивных нарушений, с умеренными нарушениями и с выраженными нарушениями.

Эксперимент показал, что соотношение фрагментов двух различных форм амилоидного белка в плазме крови коррелировало как с данными биохимического анализа, так и с данными, полученными при томографии мозга.

Таким образом, анализ крови достоверно отражал состояние центральной нервной системы людей.

Исследователи отмечают, что необходимо проделать много технической работы прежде, чем их метод можно будет вводить в клиническую практику.

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