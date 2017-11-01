Учёные: Болезнью Альцгеймера можно заразиться при переливании крови

Ванкувер, Канада, 1 ноября 2017, 13:21 — REGNUM Учёные из Канады пришли к выводу, что болезнью Альцгеймера можно заразиться при переливании крови. Об этом сообщается в журнале Molecular Psychiatry.
Учёные из университета Британской Колумбии в Ванкувере провели ряд экспериментов на мышах. Они соединили кровеносные системы двух животных с помощью специального устройства и проследили за изменениями в работе мозга.
Как выяснилось, в результате проведённой операции у мышей, которые до этого не были подвержены болезни Альцгеймера, заболевание стало быстро развиваться.
Учёные пришли к выводу, что причиной подобного явления стали клубки бета-амилоида, которые проникли в мозг грызунов и запустили в нём процесс накопления подобного белкового «мусора». Из-за этого стали массово гибнуть клетки в центре памяти.
По мнению учёных, при переливании крови у человека, необходимо тщательно проверять образцы крови на наличие бета-амилоида.
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