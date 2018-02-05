Идлиб, Сирия, 5 февраля, 2018, 07:55 — ИА Регнум. Групповым ударом по позициям боевиков «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ответили российские военные за сбитый над зоной деэскалации «Идлиб» штурмовик Су-25, сообщил представитель Министерства обороны РФ.

Christopher Hubenthal Бомбардировка

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием. По данным радиоперехватов, в результате удара уничтожено более тридцати боевиков», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Позднее в сети было опубликовано видео удара по боевикам.

В результате атаки была разгромлена база террористов, с которой осуществлялся пуск ракеты ПЗРК. Ответственность за сбитый самолет взяла на себя джихадистская террористическая группировка «Тахрир аль-Ислам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), связанная с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский самолет Су-25 был сбит 3 февраля в сирийской провинции Идлиб. Пилот успел сообщить о катапультировании, после чего связь с ним пропала. Позднее в сети появились кадры, на которых осуществляется пуск ракеты по самолету, последний бой пилота с террористами и фотографии погибшего и его личного оружия — пистолета Стечкина (АПС) и трех магазинов к нему.

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Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов предположил, что сбить Су-25 могли в провокационных целях.

«В Идлибе больше тысячи представителей американских инструкторов, и исключать, что это могли сделать в провокационных целях, нельзя», — сказал Шаманов.

В свою очередь представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил, что российский самолет не мог быть подбит из ПЗРК американского производства.

Вашингтон «не снабжает партнерские силы в Сирии оружием типа «земля — воздух» и не намерен делать это в будущем», — пояснил Пэхон.

4 февраля представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что Россия совместно с Турцией предпринимает меры по возвращению тела летчика на Родину.

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По данным Минобороны и официальных лиц, за весь период проведения военной операции в Сирии с 30 сентября 2015 года в боевых действиях погибли 44 российских военнослужащих.

Сбитый Су-25 стал восьмым летательным аппаратом, потерянным Вооруженными силами России за время проведения операции в Сирии. Среди потерь также числятся два бомбардировщика Су-24М, два транспортных и три ударных вертолёта.