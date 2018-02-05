«Это вам за пацанов!»: боевики не смогли взять в плен пилота Су-25

Идлиб, Сирия, , 01:08 — REGNUM Пилот сбитого над сирийской провинцией Идлиб российского штурмовика Су-25 до последнего сопротивлялся боевикам. Видеозапись с моментом его гибели опубликована телеграм-каналом Directorate 4, который отслеживает активность террористов.

Запись, предположительно сделанная боевиками, длится 12 секунд. На кадрах видна группа вооруженных людей, приближающаяся к большому камню. Слышны выстрелы.

Когда террористы — их более десяти человек — вплотную окружают камень, происходит взрыв, видны клубы черного дыма. В комментарии говорится, что российский летчик взорвал ручную гранату.

Телеграм-канал опубликовал также аудиозапись последних слов офицера и сделанную боевиками группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) фотографию документов пилота.

«Это вам за пацанов!» — крикнул российский пилот перед гибелью.

Как следует из документов, летчика звали Роман Филипов. При нем находился рапорт о представлении к государственной награде за выполнение «специальных задач в Сирийской Арабской Республике». Погибший пилот имел звание майора российских ВКС.

Как сообщало ИА REGNUM, о крушении в Сирии российского военного самолета Су-25 стало известно 3 февраля. Гибель штурмовика подтвердило Минобороны РФ. В военном ведомстве сообщили, что пилот смог катапультироваться, но погиб в ходе боя с боевиками.

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