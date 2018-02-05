Новосибирск, 5 февраля, 2018, 10:34 — ИА Регнум. Заслуженные архитекторы России обратились с письмом в мэру города Новосибирска Анатолию Локтю с просьбой объяснить, почему вопросами, которые должен решать департамент строительства и архитектуры, занимается департамент культуры, спорта и молодёжной политики. Подобный вопрос уже задаётся не в первый раз и не только архитекторами, но и общественниками, и даже некоторыми чиновниками. Однако, ответа на него получить пока никому не удалось. Возможно, что на этот раз градоначальник всё же решится объяснить сложившееся в городе положение по распределению полномочий и задач между департаментами городской администрации.

Анна Алябьева ИА REGNUM Круглый стол в РО ОНФ по Новосибирской области

Отметим, что сегодня департамент культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска работает над вопросом формирования комфортной городской среды. Правда, судя по обсуждению программы, к которому присоединяются всё больше заинтересованных в этом лиц, получается у департамента не очень — даже в самом начале работы уже выявлены серьёзные нарушения.

Читайте также: В Новосибирске «формирование комфортной среды» проходило с нарушениями

«С нашей точки зрения, такие проекты, ввиду их градостроительной значимости и ответственности, должны разрабатываться на основании проведения конкурсов, проходить серьёзную профессиональную экспертизу, рассматриваться на градостроительном совете, обсуждаться с общественностью», — отмечают авторы письма, среди которых заслуженные архитекторы России Марина Колпакова, Геннадий Туманик, Николай Казаков, Владимир Авксентюк, Борис Захаров и профессор, кандидат архитектуры Валерий Арбатский.

У архитекторов возникли вопросы, «почему созданием комфортной, гармоничной и безопасной городской среды для жителей города: формированием парков, скверов и бульваров, благоустройством городских территорий, в том числе таких знаковых для города, как главная улица города — Красный проспект, улица и площадь Ленина, городская набережная, — занимается департамент культуры, спорта и молодёжной политики, а не департамент архитектуры и градостроительства, который за эту работу несёт ответственность».

Читайте также: Новосибирскую набережную хотят превратить в Крымскую?

Авторы обращения в связи с проводимой департаментом культуры, спорта и молодёжной политики работой недоумевают, зачем впервые в истории города была утверждена должность советника по архитектуре мэра при одновременном функционировании главного архитектора города.

«Что является причиной практического отстранения от решения городских градостроительных задач представителей новосибирской градостроительной школы, широко известной в стране, и ориентации в этом на столичных специалистов с весьма сомнительными профессиональными возможностями», — спрашивают архитекторы градоначальника.

Как отметила ИА REGNUM Марина Колпакова, архитекторы, и в частности авторы письма, «не против каких-то личностей, но против того, чтобы так бездумно относиться к городу». По её мнению, в Новосибирске должна быть продуманная профессиональная городская градостроительная политика.

«Мы хотим спросить у Анатолия Локтя, почему он, начиная с момента своего прихода, практически отстранил архитекторов от работы и все работы по формированию городской среды отданы на откуп Александру Ложкину, который стал его советником, как бы дублируя должность главного архитектора города, но нее имея ответственных полномочий. Главный архитектор и департамент по строительству за всё отвечает «головой», а почему департамент культуры стал заниматься организацией городской среды? — задаётся вопросом Колпакова. — Мы долго бились, чтобы департамент культуры помог нам в том ужасном положении, в котором находился, да и находится, наш театр оперы и балета. И получали или отписки, или вообще полное молчание».

Читайте также: Из театра мечты в театр абсурда: есть ли шанс у НОВАТА?

Марина Колпакова подчёркивает, нельзя работать «наскоками» и разбивать город «на куски», нужен комплексный подход к городскому благоустройству.

Сейчас речь идёт о том, что впереди у города. Мы уже третий год говорим Локтю, что нужно генеральный план города срочно корректировать. Нельзя все транспортные и другие вопросы решать вот такими кусками. И должны профессионалы работать по вопросам и решать, что делать с исторической зоной города. Когда мы увидели такое название, как «транзитно-рекреационная зона на ул. Ленина и на площади Ленина» — ну нет такого понятия в градостроительстве. Как можно рекреацию, которая освобождает пространство, совмещать с транзитом, который проносится по улице?»— недоумевает заслуженный архитектор России.

В то же время начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики пошла дальше. Анна Терешкова заявила, что «наравне с главным архитектором и главным художником должна быть введена должность главного садовника». В комментариях к такому предложению Терешковой мнения разделились. Кто-то писал, что «в городе урожайных тополей должен появиться в первую очередь лесоруб». А некоторые всерьёз поддержали Анну Терешкову в её затеях.

В положении о департаменте культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска указаны его основные задачи. Чтобы ничего не упустить, приведём все указанные пункты:

организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях сферы культуры, спорта (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Новосибирской области);

организация библиотечного обслуживания населения города Новосибирска, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек города Новосибирска;

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Новосибирска услугами организаций культуры;

создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городе Новосибирске;

обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска, охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории города Новосибирска;

участие в создании условий для массового отдыха жителей города Новосибирска;

обеспечение условий для развития на территории города Новосибирска физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории города Новосибирска;

разработка и осуществление мер, направленных на поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Новосибирска, обеспечение культурной адаптации мигрантов;

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах города Новосибирска, изменение, аннулирование таких наименований;

участие в создании условий для осуществления международных и внешнеэкономических связей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

К основным же задачам департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска относится как раз определение направлений, выбор целей и приоритетов в области архитектурно-градостроительной политики развития города Новосибирска; разработка проекта генерального плана города, проекта правил землепользования и застройки; подготовка документации по планировке территории в соответствии с законодательством; разработка проекта местных нормативов градостроительного проектирования города; ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории Новосибирска.

Только вот департамент строительства почему-то в работе по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе Новосибирске на 2018—2022 годы никак не задействован. А вопросами благоустройства города занимается департамент культуры. Причём, не вовлекая в этот процесс не только специалистов, в частности архитекторов, но и даже самих новосибирцев, которые должны выбирать территории для реконструкции по федеральной программе «Комфортная городская среда».

Почему так? С таким же вопросом редакция ИА REGNUM обратилась в мэрию Новосибирска.

Горожане тоже не намерены мириться с таким положением дел. 15 февраля в Новосибирске запланировано проведение городской ассамблеи, которая «будет посвящена участию граждан в формировании городской среды».

Хотя активность Анны Терешковой ни для кого сюрпризом не является. Да и сама она на круглом столе по приоритетному проекту благоустройства городской среды, с участием представителей ОНФ, городских и областных властей, который прошёл 26 января, на очередной вопрос, кто отвечает за то или иное направление работы по теме, шутя тянула руку и даже вспомнила момент из фильма режиссёра Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» про напарника Федю, который после «решительных мер» Шурика готов был работать где угодно.

Однако, большинство тех, кто, как говорится, «в теме», в альтруизм Терешковой не верят, так же как и в то, что мэр сможет как-то повлиять на неё.