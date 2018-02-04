Берлин, 4 февраля, 2018, 04:58 — ИА Регнум. Никакая страна, кроме Германии, не несет ответственности за создание в Европе лагерей смерти в период Второй мировой войны. Отдельные коллаборационисты ничего не меняют, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

Bundesarchiv Совместные рейды польской и немецкой полиции

Министр иностранных дел Германии прокомментировал принятый сеймом Польши закон, который вводит уголовную ответственность за утверждения о причастности польских граждан к преступлениям нацистов. Он подчеркнул, что никаких сомнений в том, кто уничтожал в концлагерях миллионы людей, быть не может: это делали немцы.

«Наша страна и никакая другая совершила это организованное массовое убийство», — цитирует Габриэля пресс-служба МИД ФРГ.

Он напомнил, что преступления, совершенные немцами в Польше, требуют от них анализа своей истории и вины, это — их постоянная моральная обязанность. Нацисты намеревались истребить польскую культуру также, как и каждого еврея.

Габриэль убежден: лишь тщательный анализ собственной истории может привести к примирению. В этой связи Польша может быть уверена в том, что такого рода понятия, как «польские концлагеря» будут восприняты как фальсификация истории и резко осуждены.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля польский парламент принял поправки к закону об Институте национальной памяти. Он предполагает введение уголовной ответственности за публичные утверждения о том, что польские граждане участвовали в преступлениях Третьего Рейха. Под запрет попадает, к примеру, понятие «польские лагеря смерти».

Помимо этого поправки запрещают на территории Польши пропаганду украинской националистической идеологии и отрицание Волынской резни как геноцида польского населения. Документ стал причиной обострения отношений Польши с Украиной и Израилем. Поправки вступят в силу после подписания документа президентом Польши Анджеем Дудой.

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