Польша: Отныне произносить «польские лагеря смерти» — преступление

Варшава, , 10:30 — REGNUM Сенат Польши принял закон, вводящий наказание за использование формулировки «польские лагеря смерти» и распространение сведений об участии поляков в Холокосте. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента страны.

Принятые большинством голосов поправки к закону об Институте национальной памяти Польши предполагают запрет на упоминание того, что нацистские концлагеря, где массово уничтожались евреи, русские и люди других национальностей, были польскими.

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За подобные высказывания, а также, за утверждения, что Польша также несет ответственность за преступления нацистов, закон предусматривает наказание вплоть до трёхлетнего тюремного заключения. Ранее документ был одобрен нижней палатой парламента.

Отметим, содержание нового закона стало причиной кризиса в отношениях между Польшей и Израилем. Тель-Авив рассматривает этот документ предпосылки для наказания за показания жертв Холокоста.

В опубликованном 28 января заявлении МИД Израиля содержится призыв к властям Польши изменить положения закона до его окончательного утверждения.

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Варшава в ответ заявила, что не намерена ничего изменять и ускорила принятие законопроекта.