Санкт-Петербург, 3 февраля, 2018, 14:46 — ИА Регнум. В Петербурге на стыке января и февраля 2018 года вывели на проектную высоту самый высокий в Европе небоскреб, хвалили городской автопром и выбрали оператора по бытовым отходам. В те же дни в городе произошла перестрелка в духе «лихих 90-х», появился вредный для здоровья смог, а субботним утром четыре района Петербурга остались без электричества.

Gazprom-neft.ru Установка шпиля на вершину небоскрёба «Лахта центра»

Вперед и ввысь

На уходящей неделе петербургская экономика становилась источником позитивных новостей, о которых с удовлетворением сообщали власти города. Однако в бочке мёда все же неизменно находилось место и для ложки дёгтя, отмечает ИА REGNUM.

Подведение итогов 2017 года позволило заявить о том, что городская промышленность в прошлом году выросла на 5,5%. Это значительно выше среднего по стране показателя роста всего в 1% в 2017 году. В то же время темпы роста доходов петербуржцев выглядят скромнее, а рост оборота розничной торговли не достиг и трех процентов.

Существенный вклад в прогресс петербургской промышленности внес городской автопром, практически восстановившийся после трехлетнего кризиса. Петербургские автозаводы автоконцернов Hyundai, Nissan и Toyota выпустили за прошлый год почти 347 тыс. легковых автомобилей, что на 24% больше показателя 2016 года.

Правда, до уровня докризисного 2013 года (393 тыс. машин) автозаводы Петербурга пока не дотягивают — ведь тогда их было не три, а четыре: предприятие американской корпорации GM закрылось летом 2015 года.

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Неплохо обстоят дела и в строительстве. Эта отрасль Петербурга, давшая в 2017 году прибавку в 13,5% введенных жилых площадей, в первый месяц 2018 года продолжила рост — на 14% по отношению к январю 2017 года. Однако руководство города в очередной раз высказало недовольство темпами строительства социальных и инфраструктурных объектов: комитет по строительству Санкт-Петербурга вновь оказался самым отстающим по объемам освоения выделенных ему средств.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, уже сменивший за последние три года троих председателей этого комитета, на заседании правительства города потребовал за неделю провести кадровый аудит в отстающем ведомстве и дать оценку каждому руководителю. Не исключено, что после этого последуют отставки и назначения в строительном блоке Смольного.

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Тем временем главный строительный объект Санкт-Петербурга — общественно-деловой «Лахта центр» — сообщил о достижении высотной доминантой комплекса проектной высоты в 462 метра над уровнем моря. Небоскреб «Лахта центра» еще в конце прошлого года стал высочайшим зданием Европы, в этом году он будет полностью достроен, затем начнется реализация второй очереди проекта, строительство масштабных офисных площадей.

Впрочем, к строительной отрасли города «Лахта центр» не относится — его на свои средства возводит «Газпром» для штаб-квартиры концерна. И, в отличие от стадиона на Крестовском острове, этот проект уже точно не станет долгостроем.

«Мы изначально ставили перед командой проекта задачу по установке шпиля здания к началу 2018 года. Как видите, все идет по плану, к концу 2018 года мы завершим строительные работы», — заявил председатель правления ПАО «Газпром нефть», председатель совета директоров АО «МФК Лахта Центр» Александр Дюков.

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А петербургские строители никак не могут расквитаться с историей возведения стадиона и примыкающих к нему объектов. На этой неделе стало известно, что компании «Пилон» и «Метрострой» конфликтуют относительно оплаты работ по возведению Яхтенного моста, по которому болельщики смогут пешком прийти на матчи из Приморского района.

Смольный представлял этот мост как «подарок» от строителей городу. Но, как известно, подарок для одних — расходы для других. И по суммам, потраченным на возведение моста, у строителей между собой возникли «непонятки» на 285 млн рублей.

Ну, а с самим печально знаменитым стадионом, как неустанно подчеркивают в Смольном, теперь уже проблем нет. Комиссия ФИФА, посетившая город 30 января, осталась довольна готовностью арены и другой инфраструктуры к предстоящему Чемпионату мира по футболу. А власти добавляют, что стадион без каких-то переделок готов будет принять и матчи Евро-2020.

Полиция против бандитов — 2:1

В вечерний час пик 31 января водители и пешеходы на востоке Петербурга стали свидетелями полицейской погони со стрельбой из пистолетов и задержания разбойников, совершивших дерзкий налет на ювелирный магазин.

Сообщения об ограблении ювелирных магазинов, салонов связи, ломбардов, автозаправок — почти ежедневно появляются в городской криминальной хронике. Но далеко не всегда преступников удается задержать по горячим следам. В этот раз удача и профессионализм были на стороне полиции.

Забрав в ювелирном магазине на проспекте Большевиков драгоценностей сразу на 60 млн рублей, бандиты пытались спешно покинуть город. Но были замечены нарядом полиции Красногвардейского района. Удирая от полицейских, разбойники совершили ДТП на одном из оживленных перекрестков и открыли огонь по преследователям, ранив в ногу одного из полицейских. Ответным огнем двое бандитов были ранены и задержаны, третьему в суматохе погони удалось сбежать, и сейчас его ищут. Всё похищенное изъято. По данным следствия, оружие сотрудники МВД применили правомерно.

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Внимание ИА REGNUM обратила на себя полярная реакция автомобилистов и пешеходов, оказавшихся рядом с местом перестрелки. В то время как несколько человек, быстро оценив обстановку, поспешили на помощь сотрудникам правопорядка, множество автомобилей проезжало мимо лежащего на земле с простреленной ногой полицейского. А некоторые водители вдобавок недовольно сигналили, возмущаясь образовавшейся пробкой.

В этой связи не удивляет тот факт, что налетчики совершают свои преступления подчеркнуто дерзко, в людных местах, когда вокруг множество очевидцев. Видимо, они уверены, что почти все свидетели отвернутся или проедут мимо. К счастью, это не всегда так, и случай на востоке Петербурга оставляет разбойникам всё меньше шансов остаться безнаказанными.

Субботний блэкаут: место встречи изменить нельзя?

В субботу, 3 февраля, юг и запад Петербурга пережил масштабное отключение электричества. Причиной стало короткое замыкание в 8 утра на Первомайской ТЭЦ в Кировском районе города, которое многие горожане из-за яркой вспышки приняли за взрыв. Автоматика сработала и отключила станцию, но вслед за этим из-за внештатной ситуации в энергосистеме города произошло отключение еще двух ТЭЦ и крупной электроподстанции.

Без света осталось не менее 110 тысяч человек в четырех районах города — Кировском, Адмиралтейском, Московском, Василеостровском. На многих улицах, в том числе на Невском проспекте, остановился электротранспорт, на перекрестках погасли светофоры, частично обесточенным оказался Западный скоростной диаметр.

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Смягчению последствий от энергоаварии помогло то, что она произошла утром выходного дня, когда улицы свободны, а энергопотребление со стороны промышленности и населения снижено. На восстановление электричества по резервным схемам были брошены бригады энергетиков и сотрудников МЧС, задействованы дизель-генераторы. И уже к 10 часам подача электричества большинству потребителей была восстановлена.

Самое примечательное в том, что очередной блэкаут опять произошел в юго-западной части города. Начиная с 2015 года, ЧП на ТЭЦ, расположенных на этой территории, происходят с пугающей регулярностью.

Как напоминает ИА REGNUM, 5 и 6 ноября 2015 года произошло аварийное отключение Автовской и Первомайской ТЭЦ. Без света тогда оказалось около 20 тыс. горожан. «Причиной отключения стало ложное срабатывание систем защиты на Автовской ТЭЦ при производстве оперативных переключений», — информировали в компании «ТГК-1», которой принадлежат обе станции.

По итогам расследования энергоаварии 5−6 ноября 2015 года был уволен директор Автовской ТЭЦ-15. Также были привлечены к дисциплинарной ответственности с объявлением выговоров и понижением в должности еще 26 сотрудников ТЭЦ.

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Новое ЧП произошло в ночь на 13 января 2016 год на Первомайской ТЭЦ. Жители прилегающего района были разбужены сильным шумом, доносившимся со станции, некоторые заметили вспышку. Как сообщали энергетики, из-за обнаружения повреждения кабеля автоматикой была отключена часть оборудования станции. Шум, который напугал горожан, был вызван сбросом пара на ТЭЦ. На электро‑ и теплоснабжение потребителей это не повлияло.

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В ночь на 3 февраля 2016 года на Первомайской ТЭЦ произошло замыкание на открытом распределительном устройстве. Автоматика сработала и отключила часть технологического оборудования ТЭЦ. Как сообщали в соцсетях жители близлежащих домов, они слышали громкий хлопок и видели облако пара над ТЭЦ. Однако электричество и тепло в домах не исчезало. После этого случая вице-губернатор Игорь Албин устроил публичный «разнос» энергетикам «ТГК-1», потребовав принятия срочных мер по исправлению ситуации и наказанию тех, кто вовремя не информировал городскую власть о ЧП.

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Наконец, в мае 2017 года в «ТГК-1» сообщили, что на Первомайской ТЭЦ в Кировском районе Санкт-Петербурга завершена комплексная реконструкция. В присутствии губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко было осуществлено переключение горячего водоснабжения потребителей юго-западной части города на новый вспомогательный корпус и осуществлен вывод из эксплуатации старой очереди Первомайской ТЭЦ.

Станция обеспечивает теплом промышленные предприятия, жилые и общественные здания юго-западной части города. В зоне теплоснабжения станции проживают свыше 500 тысяч человек, располагаются «Кировский завод», Морской порт Санкт-Петербурга и судостроительный завод «Северная верфь».

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Несмотря на масштабную реконструкцию, очередное отключение электричества на юго-западе Петербурга вновь началось с Первомайской ТЭЦ. Как подчеркивают в «ТГК-1», система аварийной защиты сработала на сетевом распределительном устройстве старой части ТЭЦ. Причины февральского коллапса, затронувшего более 100 тысяч горожан, выясняют специалисты. Не исключено, что по итогам расследования могут быть приняты жесткие кадровые решения.

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