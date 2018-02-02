Красноярск, 2 февраля, 2018, 15:11 — ИА Регнум. Ровно 100 дней назад, 26 октября 2017 года, пост мэра Красноярска занял Сергей Ерёмин, который до этого руководил минтрансом Красноярского края. В честь так называемых «стодневок» принято подводить некоторые итоги деятельности мэров и губернаторов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Так, по мнению красноярского политолога Юрия Москвича, самый главный итог «стодневки» Ерёмина на сегодняшний день заключается в том, что «никаких явных итогов нет».

«Это связано с разными причинами. Первая причина заключается в том, что те задачи, которые были обозначены ранее и которые существуют сейчас, требуют очень больших бюджетов. И если даже власти хотят что-то хорошее сделать, то, как говорится, «где деньги, Зин?» — отметил собеседник ИА REGNUM.

Он напомнил, что долг Красноярского края вырос, достигнув практически 100 миллиардов рублей, долг Красноярска не уменьшился (по состоянию на 1 января 2018 года муниципальный долг Красноярска составлял 12 078,94 млн рублей, то есть более 12 млрд — прим. ИА REGNUM ):

«И в этом смысле разрыв между ожиданиями неосведомлённого в бюджетной политике населения и деятельностью, возможно, искренне желающей перемен власти упёрся в первую проблему. Это проблема бюджета. Существует логичный вопрос: соответствуют ли поставленные задачи тому объёму бюджетов, которые есть?»

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«Вторая проблема заключается в том, что, с моей точки зрения, и Красноярский край, и город Красноярск за последние несколько лет достигли некоего своего максимума традиционного развития. И просто смена людей на тех, которые умеют хорошо работать в традиционных моделях управления, ничего не даст. Требуется очень заметное обновление технологий принятия решений. Сто дней для этого мало. Требуется совсем другая система управления, назовем её проектно-ориентированной. Или назовём это развитием по ключевым приоритетам. В любом случае, как бы мы это не называли, нужно менять технологию управления городом, и этого не избежать. Красноярск хочет быть современным, глобальным городом, и бренд Универсиады этому способствует. Но современный глобальный город требует новой системы управления», — подчёркивает политаналитик.

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«Третье. Город управляется не только мэром и администрацией, в городе есть еще один орган власти, от которого многое зависит. Это городской совет. И я что-то не вижу в горсовете каких-то острых дебатов, отражающих критичное отношение населения к сегодняшним приоритетам развития города. Кто же донесет до мэра города этот накал страстей и общественных мнений? — вопрошает собеседник ИА REGNUM. — Почему не работает успешно система представительного органа? И город безмолвствует, потому что безмолвствуют его депутаты».

Однако, по его словам, следует учитывать то, что в регионе в сентябре 2018 года состоятся выборы губернатора, а также депутатов горсовета Красноярска.

«Я также могу сказать, что сложившаяся ситуация понуждает очень многих политически активных людей и политическую элиту города гораздо серьезней начать готовиться к выборам в городской совет в сентябре этого года, которые будут происходить одновременно с выборами губернатора. Наверняка именно здесь и будет происходить подготовка к созданию новых механизмов обновления структуры власти и города. Традиционный подход, заключающийся в том, что во всём виноват глава («Рыба гниёт с головы»), мне видится очень наивным. Сейчас мы должны все повзрослеть и относиться к управлению городом как к некой непростой и нетрадиционной модели. Должны появиться новые механизмы, должны существовать большие дискуссии и должна быть гораздо короче связь между населением и депутатами. Ожидать, что со всеми проблемами справится только мэр города, это традиционно, в новых реалиях такой подход не работает», — резюмировал Юрий Москвич.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Красноярском крае осенью 2017 года сменились и губернатор, и мэр.

В конце сентября ушёл в отставку Виктор Толоконский, руководивший регионом с 2014 года. Врио губернатора края был назначен Александр Усс, который до этого, с 1998 года, возглавлял краевое Заксобрание.

Что касается мэра Красноярска, всенародные выборы градоначальника отменили в 2014 году. С 2012 года главой города был Эдхам Акбулатов, он собирался побороться за кресло мэра и в 2017 году, однако после отставки Толоконского написал заявление о самоотводе и покинул конкурс на должность мэра.

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24 октября депутаты горсовета выбрали новым мэром Сергея Ерёмина. 26 октября Ерёмин вступил в должность мэра.

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Политические перемены в крае произошли в период подготовки к важному событию — к Универсиаде, которая пройдёт в Красноярске в марте 2019 года. Планируется, что в ней примут участие более 3 тысяч спортсменов из 50 стран, которые разыграют 73 комплекта наград в 11 видах спорта. Общий бюджет Универсиады на 2015—2019 годы — 64,1 млрд рублей, в том числе 41,3 млрд рублей — средства федерального бюджета, 22,8 млрд — средства краевого бюджета.